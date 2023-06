Guerra Ucrania - Rusia en directo | Al menos 20 heridos en una explosión cerca de la ciudad ucraniana de Dnipro

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho en una entrevista publicada por The Wall Street Journal que su país está listo para la contraofensiva de sus Fuermas Armadas contra Rusia, pero ha insistido en que necesita más armas de sus aliados.

“As Ukrainian President Zelensky prepares for a counteroffensive against Russia, the big question he faces is how to cement Ukraine’s long-term security. Watch his exclusive interview with The Wall Street Journal. https://t.co/J5zetAsZUB“