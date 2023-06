Ambos países han lamentado las repetidas violaciones del alto el fuego, aunque han reconocido que el primero que se acordó permitió que dos millones de sudaneses tuvieran acceso a ayuda humanitaria.

Sin embargo, la ocupación de viviendas civiles, negocios privados, edificios públicos, hospitales, y los bombardeos y ataques de artillería han continuado sin cesar, han denunciado.

Ante las repetidas violaciones de la tregua, Estados Unidos ha anunciado este jueves una serie de sanciones económicas y de viaje para altos cargos del Ejército y de las FAR, que afectan también a las empresas que controlan y que utilizan con beneficios militares.

“We are imposing visa restrictions on individuals responsible for undermining peace, security, and democratic transition in Sudan. @USTreasury is sanctioning Sudan-based entities for supporting RSF and SAF in perpetuating the violence. We call for an immediate end to the conflict.“