RTVE Audio estrena 'Somos INsumisas'

RTVE Audio presenta Somos INsumisas, una producción sonora original de cuatro capítulos en los que puedes escuchar a Loyda, Marta y una joven que prefiere el anonimato, todas ellas víctimas de sumisión química. Los testimonios recogidos por la periodista de RTVE Raquel Martín-Alonso visibilizan esta conducta delictiva que pretende anular la voluntad de la víctima. Con ello, también se pretende ayudar a otras mujeres.

Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses las mujeres representan el 93,4% de los casos de sumisión química frente al 6,6% de varones. La memoria de 2021 publicada por el INTCF recoge que en España hubo una violación cada cuatro horas y el 33% de ellas, una de cada tres, bajo los efectos de la sumisión química. Somos INsumisas nace a partir de esta realidad, más común de lo que se pueda creer, y para visibilizarla.

Capítulo 1: Sumisión química y alcohol

El alcohol solo o asociado a otras drogas es la sustancia más usada en España para someter químicamente a una persona. Es detectado en casi un 90% de los casos analizados junto a benzodiacepinas, cannabis, cocaína o éxtasis líquido.

A través del alcohol sometieron a Loyda Hernández, miembro del dúo K-Narias. Durante la celebración de un festival, vertieron algún tipo de sustancia en su copa y fue violada con 19 años. “Estaba muy desorientada y aturdida, mi sensación fue que me había cogido una borrachera brutal, pero luego pensaba cómo podía ser si solo me había tomado una copa. Algo no me cuadraba, pero no sabía qué era”.