Una exposición en Badajoz recorre la carrera del dibujante e ilustrador Fermín Solís

Fermín Solís (Madroñera, 1972) es uno de los grandes del cómic español gracias a sus novelas gráficas (Buñuel en el laberinto de las tortugas y Medea a la deriva) y sus cómics para niños (Astro-Ratón y Bombillita, La Tribu Chatarra o Harry & Cerdón). Ahora el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) le dedica una completa muestra: Fermín Solís, Dibujos, viñetas, tebeos, en la que hace un repaso a su carrerea como autor de cómic e ilustrador, desde que comenzó a publicar en fancines, a finales de los 90, hasta la actualidad. Una muestra que puede visitarse hasta el 29 de octubre de 2023.

El comisario de la muestra, José Ángel Torres, nos comenta por qué han querido dedicarle esta exposición: "Es la primera exposición sobre cómic que produce el MEIAC. Previamente habíamos recibido en itinerancia El Arte en el Cómic, de Fundación Telefónica/Asier Mensuro, a la que incorporamos una pieza de Fidel Martínez sobre una obra del museo. A raíz de ello decidimos volver a apostar por el cómic, y siendo como somos un museo extremeño dedicado a promover a sus creadores, la elección estuvo clara por la relevancia que ha alcanzado Fermín Solís como dibujante. Un reconocimiento a más de veinte años de creaciones desde Extremadura que se han conocido en todo el mundo".



En cuanto a lo que destaca de Fermín como artista, José Ángel nos comenta: "Destacaría su versatilidad. Fermín Solís tiene un estilo reconocible, pero es un estilo que trasciende el tipo de dibujo que realice y lo aplica tanto a la historieta de cualquier género como a la ilustración en cualquier medio. Si vemos un dibujo de Fermín del año 2000 y otro del 2023 comprobamos que son muy distintos, pero en ambos se reconoce inmediatamente la mano del autor, su estilo".

Buñuel y Medea, sus dos grandes novelas gráficas

La exposición dedica gran parte de su espacio a sus dos únicas novelas gráficas: Buñuel en el laberito de las tortugas (que fue adaptada por Salvador Simó a una película que ganó el Goya de animación) y Medea a la deriva. "Cada una tiene una sala con tratamiento parecido: se muestran enmarcadas páginas originales, estudios de personajes, bocetos y storyboards, todo en lápiz o tinta sobre papel -asegura José Ángel-. Y además reproducciones a mayor tamaño de algunas páginas. De Medea hay más impresiones digitales porque Fermín sólo realizó las primeras páginas en tinta antes de pasarse definitivamente al formato digital".

Pero no hay que olvidar que Fermín es uno de los grandes autores infantiles del momento gracias a personajes como Astro-Ratón y Bombillita, La Tribu Chatarra o Harry & Cerdón. "Del trabajo infantil de Fermín destacaría su valentía -nos comenta José Luis-. A pesar de que el mundo del cómic no permite demasiada profesionalización en España, Fermín (sin abandonar su producción adulta) apostó por crear personajes e historias pensadas para una generación de niños que no disponía de historietas concebidas para ellos hoy día. Y ha conseguido crear una galería de personajes frescos, divertidos y sin prejuicios que han calado entre esos nuevos lectores, a la vez que le han permitido una profesionalización que no hubiera alcanzado dedicándose solamente al cómic adulto".