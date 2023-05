Estrenamos el tráiler de Upon Entry, la ópera prima de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez protagonizada por Bruna Cusí y Alberto Amman, que consiguió la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina para Alberto en el Festival de Málaga. Un thriller psicológico sobre la inmigración que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 16 de junio.

Upon Entry cuenta la historia de Diego y Elena, un urbanista venezolano y una bailarina contemporánea de Barcelona que se mudan a Estados Unidos, con sus visados aprobados, para empezar una nueva vida. Su intención es impulsar sus carreras profesionales y formar una familia en "la tierra de las oportunidades".

Pero al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York, son conducidos a la sala de inspección secundaria, donde los agentes de aduanas les someten a un desagradable proceso de inspección y a un interrogatorio psicológicamente extenuante, en un intento de descubrir si la pareja tiene algo que ocultar.

Una película que también ha pasado por preel prestigioso Festival South by Southwest en Austin (Texas), el BAFICI de Buenos Aires, el D´A Film Festival de Barcelona, ha ganado el FIPRESCI en el Tallin Black Nights Film Festival (Estonia) y el Premio a la Mejor Película en el Kolkata Film Festival (India).

Upon Entry es una producción de Zabriskie Films (Callback, 2016; El practicante, 2020), Basque Films (El hoyo, 2019) y Sygnatia (Los demonios de barro, 2022; The monkey, 2021). Ha contado con el apoyo del Institut Catalá de les Empreses Culturals, la Comunidad de Madrid, el Gobierno Vasco, el programa MEDIA de Europa Creativa y con la participación de RTVE, TV3 Televisió de Catalunya y Movistar Plus+. La película está producida por Carles Torras, Carlos Juárez, Xosé Zapata, Sergio Adriá y Alba Sotorra (El Retorno: la vida después del Isis, 2021). Distribuye en España Karma Films.