El río Aragón, en situación excepcional tal y como lo ha declarado la Confederación Hidrográfica del Ebro

La huerta de Miguel Segura, hortelano, linda con el río Aragón a su paso por Jaca y riega sus zanahorias y sus lechugas midiendo el agua. Nunca había visto el río, que llega desde Astún y Candanchú, con tan poca cantidad. Lamenta que, según su opinión, “en cuatro días bajará seco”. Desde su campo mira a la cima de las montañas y cree que “ya la nieve que queda arriba es mínima, se ve desde abajo”.

El Ayuntamiento de Jaca, que regula los canales de riego, ha pedido que este año -más que nunca- se respeten los turnos con dos meses de antelación. El alcalde de la localidad oscense, Juan Manuel Ramón, aclara: “A nadie se le está diciendo que no riegue y a nadie se le está diciendo que no llene una piscina. A nadie se le está diciendo que no haga un uso del agua que tenga autorizado. Lo que sí que es cierto es que nos lleva a ordenarlo ya desde un principio”.

El río Aragón, uno de los ríos más caudalosos, baja con 13 metros cúbicos por segundo. Las previsiones no son buenas y su agua llega al embalse de Yesa del que bebe Zaragoza capital y 90.000 hectáreas de Bárdenas con cupos. Jaca toma medidas porque en verano cuadruplica su población pasan de 10.000 a 40.000 vecinos.