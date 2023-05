María Andrés Marín es una periodista riojana con una sólida carrera en las instituciones de la Unión Europea. En 2003 entró a trabajar como funcionaria en el Parlamento Europeo y desde 2016 es la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Con motivo de la celebración del Día de Europa le preguntamos por la conexión entre las leyes que aprueba el Congreso y las directivas europeas y por la próxima presidencia española del Consejo de la UE.

Pregunta: Se ha comentado en el acto del Día de Europa celebrado en Madrid la necesidad de acercar más la Unión Europea a los ciudadanos. Es el trabajo que haces tú al frente de la Oficina. ¿Hasta qué punto se ha avanzado? ¿Está la gente familiarizada con la Eurocámara y la importancia de las decisiones que se toman allí?

Respuesta: Creo que a golpe de crisis nos hemos ido dando cuenta, muy deprisa, de la importancia que tenían las decisiones que se iban tomando desde las instituciones europeas, y cada vez más. Sigue existiendo, nos lo dicen los Eurobarómetros, una cierta desinformación sobre exactamente qué papel tiene cada institución, cuál es el proceso en la toma de decisiones... Pero yo creo que la gente tampoco conoce muy bien el papel y el procedimiento legal que sigue exactamente el Congreso de los Diputados para aprobar leyes. Lo importante es saber que hay unas instituciones allí que representan a los casi 500 millones de europeos y que se toman decisiones que nos afectan en el día a día.

R: Son muchísimas...Podría citar, por ejemplo, la reforma del mercado audiovisual: que yo cuando salga con mi tablet y me vaya a Estrasburgo, por ejemplo, para un pleno del Parlamento Europeo y tenga una cuenta de Netflix en España pueda seguir visionando el producto. Para que las plataformas tengan más contenido audiovisual, nacional y europeo ofertado a través del ocio de las series de televisión, por ponerte un ejemplo. Otro, el espacio ferroviario único europeo. La reforma de la PAC. Cómo vamos a establecer esos planes estratégicos nacionales. España ha tenido que adoptar una ley para adaptarse a esta nueva PAC. Pero hay muchísimas. También la contaminación del suelo. Hemos tenido que adoptar una ley para adaptarnos a esas nuevas directrices del Plan Verde Europeo. Los derechos de los trabajadores del transporte por carretera. En fin, son tantas... son 42.

Los jóvenes españoles y la UE

P: Aquí en la Oficina, organizáis muchos actos dirigidos a los jóvenes. Cuando debatís con ellos ¿qué es lo que más les preocupa sobre el presente y sobre el futuro de Europa?

“Los jóvenes se sienten identificados con esa Europa de los valores, de la igualdad, de la diversidad, de la paz...“

R: Cada vez más nos damos cuenta de que los jóvenes ya han nacido siendo europeos, se sienten europeos. No se cuestionan tanto si dentro o fuera de la Unión Europea, ¡menos mal! Dan por sentado que están ahí. Pero muchas veces no conocen bien qué decisiones llegan desde allí y lo que sí tienen es mucha sed de conocer más y, sobre todo, de utilizar las instituciones europeas y la Unión Europea para garantizar no sólo derechos sino también valores: el valor de la democracia, el valor de la diversidad en la orientación sexual... Nos pasa muchas veces que vienen y es una reclamación muy grande. Ellos se sienten muy identificados con esa Europa de los valores, de la igualdad, de la diversidad, de la democracia, de la paz, de la libertad de los medios de comunicación...

P: Y en el lado de los problemas, ¿cuáles son sus principales preocupaciones?

R: En España está claro: la falta de empleo, las dificultades económicas para emanciparse y la sensación de que, a veces, no están tan bien preparados como otros jóvenes de su generación en el resto de Europa para salir. La barrera del idioma, el acceso a las oportunidades...

P: ¿Esperan más de Europa de lo que Europa les da?

“En materia de políticas de empleo o de educación las competencias de la Unión Europea están muy limitadas“

R: Eso es sano ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que siempre van a pedir más y está muy bien que lo exijan. El problema es que Europa tiene unas competencias: por ejemplo, en materia de políticas de empleo o de educación, las competencias de la Unión Europea están muy limitadas. Por eso es tan importante que el ciudadano conozca a quién compete legislar y tomar decisiones en esas materias para exigir a aquel que puede solucionar los problemas que lo haga.