La detención del ex primer ministro Imra Khan desata una ola de protestas en Pakistán

El carismático líder paquistaní ha sido arrestado este martes en un violento operativo en la sede de la corte de la capital paquistaní en Islamabad, cuando se dirigía al tribunal para solicitar una medida de libertad bajo fianza para uno de los casos presentados en su contra tras su salida del Gobierno hace más de un año.

Decenas de hombres uniformados de negro de la unidad de Rangers han acorralado a Khan y a su equipo de seguridad. Las imágenes del momento del arresto muestran a los guardaespaldas del ex primer ministro tratando de evitar los ataques de los oficiales.

“El Tribunal Superior de Islamabad ha sido ocupado por Rangers, los abogados están siendo torturados, el automóvil de Imran Khan ha sido rodeado”, ha dicho el colaborador de Khan y lider del PTI, Fawad Chaudhry.

La detención se ha producido en un momento en que los paquistaníes atraviesan la peor crisis económica en décadas, con una inflación récord y un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional que lleva meses retrasándose, a pesar de que las reservas de divisas apenas alcanzan para cubrir las importaciones de un mes.

El exgobernante fue destituido de su cargo el pasado abril a través de una moción de censura, que Khan atribuyó a un movimiento de Estados Unidos para expulsarlo del poder, aunque posteriormente afirmó que fue el ex jefe del Ejército de Pakistán Qamar Bajwa quien conspiró con la oposición para desalojarlo.

La policía de Islamabad ha dicho que la detención se ha producido en el marco de un caso de corrupción, relacionado con un fondo para la educación, por unos 177 millones de dólares, conocido en el país como el caso de "Qadir Trust".

El PTI ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo del abogado de Khan con heridas en rostro en el interior de la corte.

“This picture will be historic as we will see Imran Khan winning very soon. The people of Pakistan must come out today to defend their country. #ReleaseImranKhan pic.twitter.com/EkBjePpJ8L“