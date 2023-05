Las ONG denuncian la "represión" de las autoridades iraníes desde hace meses, cuando comenzó la ola de protestas en las principales ciudades del país por la muerte de Mahsa Amini, la joven activista de origen kurdo que murió tras ser detenida por la policía religiosa islámica por no usar su hiyab correctamente, en septiembre de 2022. Tras meses de tensión por las protestas, en marzo se detectaron varios casos de envenenamiento en centros educativos femeninos en el país, con cientos de alumnas de colegios de 11 regiones hospitalizadas.

Y este lunes, la ONG Amnistía Internacional en Irán ha criticado las ejecuciones de Mehrdad y Fazeli en su cuenta oficial de Twitter. La organización califica la acción como "el punto más bajo al que pueden caer las autoridades iraníes" y define al Estado de Irán como "Estado paria". Amnistía Irán asegura que los condenados "han sido ejecutados meramente por publicar contenido en redes sociales en defensa a un grotesco asalto de los derechos humanos y la libertad religiosa"

“��Today's execution of Yousef Mehrdad & Sadrollah Fazeli Zare for "apostasy" marks a shocking new low for Iran's authorities & only furthers Iran’s pariah status. They were hanged solely for social media posts in a grotesque assault on the rights to life & freedom of religion. 1/ pic.twitter.com/T6eVmKqFaC“