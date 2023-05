Muchos de los incendios están fuera de control, avivados por fuertes vientos.

Se ha informado de que gran cantidad de edficios han sido destruidos por las llamas incluyendo 20 casas, una comisaría y una tienda en Fox Lake, al norte de Alberta

La primera ministra de la provincia, Danielle Smith, ha calificado la situación de "sin precedentes".

“Today, we declared a state of public emergency in Alberta.



The number of wildfires and evacuations has increased again and we must prioritize the safety of Albertans. We are putting all our resources toward fighting these fires, and we are grateful for the support of our…“