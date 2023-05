L'Ajuntament de Palma sorteja els integrants de les meses electorals dels comicis del mes de maig

L'Ajuntament de Palma ha sortejat avui els 3.897 integrants de les 433 meses electorals de les eleccions municipals i autonòmiques del pròxim 28 de maig. Recordem que al municipi de Palma hi haurà un total de 79 col•legis electorals i que aquesta xifra d'integrants inclou els titulars de les meses electorals, és a dir un president i dos vocals, així com un suplent per a cadascun d'ells.

Amb mitjans telemàtics

El sorteig, que per primera vegada s'ha fet per mitjans telemàtics, ha variat la seva fórmula per tal de permetre garantir una major aleatorietat entre les persones escollides per formar part de les meses, ja que el que s'ha fet és sortejar cadascuna de les meses i no fer servir el mateix càlcul per totes, com s'havia fet fins ara. Es dona així resposta a una petició formulada per la Junta electoral.