El presidente de China, Xi Jinping, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, según ha informado la televisión estatal china, CCTV. Es la primera vez en que ambos mandatarios hablan desde el comienzo de la guerra.

Zelenski ha informado en Twitter de su conversación con Xi: "He tenido una larga y significativa llamada telefónica con el presidente chino Xi Jinping. Creo que esta llamada, así como el nombramiento del embajador ucraniano a China, dará un fuerte ímpetu al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales".

“I had a long and meaningful phone call with ¿¿ President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.“