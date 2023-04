Daniela Fejerman y Elvira Lindo retratan a tres generaciones de actrices en 'Alguien que cuide de mí'

Tras su éxito en el pasado Festival de Málaga, donde fue la película de inauguración, este viernes, 28 de abril, llega a los cines Alguien que cuide de mí, de Daniela Fejerman (Mamá no enRedes, Semen, una historia de amor) y Elvira Lindo (Manolito Gafotas), en su debut como directora. Una historia sobre tres generaciones de actrices a las que interpretan Aura Garrido, Emma Suárez y Magüi Mira. Y en la que también intervienen Pedro Mari Sánchez, Francesc Garrido y Víctor Clavijo. Una cinta que cuenta con la participación de RTVE.

La película retrata las complejas relaciones familiares entre una abuela, una madre y una hija dedicadas a la interpretación. Magüi, la abuela (Magüi Mira) representa la excelencia del teatro; Cecilia, la madre (Emma Suárez), es la oveja negra, que se ha alejado del legado familiar y coqueteó con el cabaré -y con las drogas- en los 80; y Nora, la nieta (Aura Garrido), continúa el legado familiar, pero tiene como referente a su abuela más que a su madre.

“Las hemos elegido porque cada una de ellas es una gran representante de su generación -confiesa Daniela-. Magüi Mira es una de las grandes señoras del teatro y, además, tiene un punto de excentricidad e incluso de locura, que le iba muy bien. Y, a la vez, sabe ser dura, porque la abuela de la película es muy dura”.

“Emma es una de nuestras mejores actrices -añade Daniela-, pero, además, entendía perfectamente quién era esta mujer a la que tenía que interpretar. Esta mujer que vivió en los años 80 como si no hubiera un mañana, que coqueteó con las drogas, que hizo un teatro mucho más alternativo, que hizo cabaret, que era provocadora y descarada. Emma decía siempre que no había que explicarle quien era esta mujer, porque esa como si la conociese”.

“En cuanto a Aura -nos comenta Elvira-, es el retrato perfecto de la joven actriz que se puede enfrentar a cualquier cosa, que está muy, muy, preparada”.

Para estas tres actrices, Elvira asegura haberse inspirado “en sagas de actores y actrices que nos vienen enseguida a la cabeza, Tanto españolas como internacionales. Pero a la hora de escribir, son nuestros personajes y no corresponden a ninguna saga que penséis. No vais a reconocer a nadie. Hablamos de estereotipos universales”.

“También me gustaría destacar a los tres protagonistas masculinos porque son muy importantes en la película -añade Elvira-. Empezando por Francesc Garrido, que encarna a un gran director de teatro, que tiene esa presencia totémica y que es cariñoso y egoísta a la par”.

“También tenemos a Víctor Clavijo, un joven actor que tiene muchísimo talento y al que veremos tocar el piano y cantar en la película. Está preparado para hacer casi cualquier cosa”.

“Y no podemos olvidar a Pedro Mari Sánchez -añade la escritora-, que nos sirve para rememorar otra época de la interpretación en España. Es actor desde niño y ha hecho de todo, por lo que comprende a los actores de géneros considerados menores, como puede ser la revista, pero que tienen mucha ternura y a los que el cine ha retratado muy pocas veces. Ahora mismo me estoy acordando de Brodway Danny Rose, de Woody Allen”.

“Lo bueno de tener a estos tres actores es que nos han prestado muchas cosas de su propio pasado para los personajes -nos comenta Elvira-. Por ejemplo, veremos fotos personales de todos, desde unas de Pedro Mari de joven hasta otras de Víctor interpretando La gaviota, de hace unos años”.

El debut como directora de Elvira Lindo

Tras escribir numerosos libros y guiones, esta película significa el debut, como directora, de Elvira Lindo: “Aunque no nos conocíamos demasiado, Elvira pensó en mí para una historia que tenía escrita en forma de relato -nos comenta Daniela-. Empezamos a trabajar en el guion y, cuando lo teníamos muy avanzado, nos dimos cuenta de que ambas estábamos tan metidas en la historia que teníamos que dirigirla juntas. Y así seguimos creando entre las dos”.

Como todos los escritores, Elvira tiene muchos textos empezados, por lo que le preguntamos por qué quiso adaptar, precisamente, este relato inédito: “Porque lo vi enseguida. Siempre tienes cosas más narrativas, que no imagino en el cine y otras más visuales, que sí. Generalmente, mi imaginación es muy visual. Y vi que en esa familia de actrices había el germen de una película. Pero necesitaba a alguien que lo corroborase y ahí entró Daniela. Lo curioso es que ahora que estamos de promoción resumimos nuestro trabajo en breves palabras, pero han sido más de dos años de trabajo duro. No es nada fácil sacar una película adelante".

01.27 min 'Alguien que cuide de mí', estreno 28 de abril

Pero después de llevar tantos años escribiendo libros y guiones… ¿Qué se siente al pasar al otro lado? “Ha sido genial -confiesa Elvira-, sobre todo por haber podido colaborar con Daniela. Pero hay otra cosa que me ha encantado y es haber podido colaborar con diseñadoras de vestuario, modistas, decoradores, directores de fotografía, técnicos de todo tipo… Porque me encantan los oficios y esta gente es buenísima en su trabajo”.

“Por eso -añade-, a veces me parece injusto como se promocionan las películas, porque no serían posibles sin ellos. Me pareció increíble que Hollywood entregase varios Oscar por adelantado. Porque estás invisibilizando una parte del cine. Una parte sin la que las películas no serían posibles”.

02.04 min Alguien que cuide de mí, su rodaje en Pamplona

En cuanto a si seguirá dirigiendo, tras esta primera experiencia, Elvira nos comenta: “No lo descarto porque me ha encantado, pero ahora mismo tengo que descansar”.

“Yo creo que Elvira podrá tener una carrera como directora si se lo propone -añade Daniela-, porque ya ha escrito muchos guiones, sabe como funciona este mundo y es una guionista muy visual. Cuando lees algo suyo lo estás viendo. Por eso yo creo que si quiere podrá encontrar nuevas oportunidades para dirigir”.

Alguien que cuide de mí se estrena en cines este 28 de abril.