El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se ha felicitado este lunes por que la operación "extremadamente delicada" para evacuar a una treintena de españoles y otros 70 extranjeros de Sudán se haya podido desarrollar sin incidentes.

"No ha habido ningún incidente en ningun momento, todos los españoles, incluyendo el dispositivo militar, todos están fuera de Sudán", ha declarado el ministro en Las Mañanas de RNE. Albares ha destacado que los convoyes de evacuación de otros países "no han tenido esa suerte y fueron atacados".

"Ha sido una operación extremadamente delicada", ha añadido. En primer lugar, porque "se trata de una evacuación en contexto bélico muy intenso, con combates dentro de la ciudad con mucha intensidad, incluso con aviones".

Y también por la dificultad de coordinar el encuentro y la salida no solo de los españoles, sino de otros 70 extranjeros, tanto sudamericanos como europeos. "Tenían que desplazarse al punto de encuentro y teníamos que ir a buscarles en medio de la calle, donde cualquiera podía ser objetivo".

Más de una docena de españoles permanecen en Sudán

Albares no ha querido dar cifras de los españoles que han decidido permanecer en Sudán "por motivos de seguridad". "No es un número muy elevado, es algo más de una docena", ha afirmado.

El Gobierno español está listo para prestarles la ayuda necesaria en caso de que finalmente decidan abandonar el país.

España ha cerrado su actividad diplomática en Sudán, y el embajador y su familia están entre los evacuados. "Esperemos que sea un breve paréntesis. No hay relaciones diplomáticas posibles, no había posibilidad de dialogo con el Gobierno, sería poner en peligro la vida de nuestros funcionarios, que ya no se desplazaban de la embajada salvo para ayudar a la repatriación".

No obstante, el teléfono consular sigue activo. "Cualquier español que se encuientre en Sudán o que no hayamos tenido conocimiento, o los españoles que no hayan salido y decidan hacerlo, que se pongan en contacto y haremos todo lo posible", ha pedido Albares.

El ministro teme que la violencia se intensifique de nuevo en Sudán cuando termine la tregua de tres día acordada por las partes en conflicto. "En realidad ha sido un descenso de los enfrentamientos durante tres días, y ciertas garantías de seguridad. Cuando pasen, sí tenemos que esperar que se recrudezcan los enfrentamientos".

Albares ha hecho un llamamiento al diálogo en Sudán y a que se retome el proceso de transición.