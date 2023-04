El Gobierno ha enviado este viernes a Yibuti aviones para evacuar a los españoles atrapados en medio del conflicto en Sudán, según ha podido confirmar RTVE. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, había anunciado que tenían "preposicionados" varios aviones militares para proceder a la evacuación en cuanto se dieran las circunstancias para ello.

"Lo tenemos todo listo para la evacuación de la colonia española. Hay aviones del Ejército español que están preposicionados para que, en el momento en el que se den las condiciones, puedan aterrizar y trasladar a 60 españoles y otra veintena de ciudadanos de otras nacionalidades que tenemos en la lista de personas para evacuar", ha afirmado el ministro en una rueda de prensa en Berlín con su homóloga alemana, Annalena Baerbock.

Los enfrentamientos estallaron en Sudán este sábado en medio de conversaciones sobre una reforma del Ejército y la integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el mismo, dentro de un proceso político para devolver al país a la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021 perpetrado por el jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, y el comandante paramilitar y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti". Más de 400 personas han muerto y alrededor de 3.500 han resultado heridas en el país desde el estallido del conflicto entre el Ejército del país y las FAR, según el último recuento de la OMS.

El Gobierno, "en contacto con todos los españoles" En sus declaraciones, el ministro Albares ha afirmado que las condiciones de seguridad en Sudán son "peligrosas y extremas", pero ha recalcado que el Gobierno ha conseguido "reforzar la seguridad en torno a la Embajada y la residencia del embajador". "Todo esto son operaciones que intentamos hacer, pero salvaguardando la seguridad de todos nuestros ciudadanos", ha añadido. Albares ha explicado que se han iniciado las operaciones "para reagrupar nuestras colonias". "Lo estamos intentando, quiero subrayar intentando, porque las condiciones de seguridad hacen muy complicado moverse para reunir a nuestras colonias y realizar la evacuación", ha señalado. 03.26 min La situación en Sudán se complica tras siete días de conflicto Además, el ministro ha informado de que el Gobierno ha "hablado con todos los españoles", pero ha pedido que "si hay algún español o familiares en España que tengan constancia de que algún español está en Sudán", entre en contacto con el número de emergencia. También ha detallado que se ha podido trasladar a un ciudadano español a otro país, ya que "estaba embarcado en un barco en las costas de Sudán y eso ha facilitado su traslado".