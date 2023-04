El ilustrador Javirroyo (Zaragoza, 1972) es uno de los más creativos e ingeniosos de la actualidad y nos invita a que nosotros también desarrollemos nuestra creatividad, a través del dibujo y el humor, con el libro Dibujo, luego pienso (Lumen). Un "gimnasio de ideas" con el que aprenderemos a mejorar muchos aspectos de nuestra vida.

Javirroyo (Laborachismo, Homo Machus), nos comenta de donde sale la idea de este libro: "Parte de un taller que yo hacía de creatividad a través del dibujo. La idea es cómo podemos recuperar el hábito de dibujar y cómo podemos utilizar ese dibujo como una herramienta para ser más creativos. Y hacerlo desde un punto de vista parecido al del cómic, generando relatos a través de imágenes o comunicando cosas a través del dibujo, que es un lenguaje similar y tan importante como el escrito".

"Por eso creo que escribir con dibujos es una cosa muy democrática, porque todo el mundo puede dibujar si se lo propone; porque es algo que hacemos cuando tenemos diez años y lo dejamos de hacer de repente, por diversas razones. Y animo a los lectores a recuperar el dibujo para nuestra vida o para lo que sea. Pienso, por ejemplo, en un maestro que quiera comunicar cosas de una forma diferente: puede hacer esquemas, simplemente, o unir símbolos con líneas y texto, o dibujar una figura humana que está haciendo algo. En definitiva, recuperar el dibujo para nuestra vida diaria".

"Creo que estamos en una sociedad que es súper visual, que tenemos una cultura visual muy interesante porque somos como lectores de imágenes. Estamos muy entrenados en ese aspecto. Por eso Instagram, las redes sociales, los propios cómics... se basan en imágenes y la gente es capaz de descodificarlas muy fácilmente. Solo nos falta ese paso de ser nosotros los que dibujemos, de dibujar como si fuera un método de escritura. Porque, si lo pensáis, al final también aprendemos a escribir dibujando: la m con la a, ma, con la p, pa, etcétera. En realidad, dibujamos letras que luego se convierten en un lenguaje. Por eso el libro reivindica recuperar ese dibujo para todo el mundo".

Páginas de 'Dibujo, luego pienso'

