El Partido Popular Europeo (PPE) ha pedido por carta formal una reunión con la Comisión Europea (CE) con la intención de explicar la propuesta de ley de los conservadores andaluces para ampliar formalmente la zona de regadíos en Doñana, una iniciativa que el presidente del PPE, Manfred Weber, asegura que no afecta a los acuíferos subterráneos. Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, ha resaltado la preocupación de la CE por la situación en el parque nacional tras reunirse en Estocolmo con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.

"La Comisión (Europea) está preocupada por la situación de Doñana y el potencial riesgo adicional que este proyecto de ley podría tener sobre este espacio muy particular, muy rico y emblemático en Europa", ha afirmado Ribera en una entrevista con RNE al término de la reunión, en alusión al proyecto de ley del gobierno regional andaluz (sur) para ampliar los regadíos. La ministra ha asegurado que la Comisión defiende que se cumpla el fallo del Tribunal Europeo y ha señalado que esta situación le parece "como de otro planeta".

"¿No saben que existe la UE? ¿El riesgo en el que incurrimos? Que nos pueden poner sanciones que van a tener que pagar todos los españoles... Me parece que nadie se merece esto que está ocurriendo", ha recriminado Ribera durante la entrevista.

Ante esta tesitura, Manfred Weber ha defendido en la carta que la ley impulsada por el Partido Popular andaluz "no afecta al cumplimiento de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a España a proteger el humedal, "sino que asegura su cumplimiento porque no se permite la extracción de aguas subterráneas del acuífero".

El líder de los conservadores en el Parlamento Europeo se ha expresado así en una carta dirigida tanto al vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmemans, como al comisario de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, que firman también la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado conservador Juan Ignacio Zoido.

En ella, insisten en que la propuesta de ley aprobada por el Parlamento de Andalucía no afecta ni al Parque Nacional ni al Parque Natural, ni siquiera al parque, sino solo a la parte norte de ese territorio, situada a más de 30 kilómetros. "No otorga automáticamente el derecho de riego de las tierras calificadas como tierras agrícolas regables con aguas superficiales. Esos derechos se otorgarán de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, órgano competente en esta materia, así como por otras administraciones y organismos de la cuenca", subrayan.

Weber concluye la misiva solicitando una reunión para poder explicar el proyecto que "pretende implementar para solucionar el problema existente, desatendido por gobiernos anteriores". "Considerando que el daño ya es significativo y la urgencia es innegable, solicito su atención en este asunto", dice el alemán.

Posibles sanciones a España

El Tribunal de Justicia europeo señaló en una sentencia de junio de 2021 que se debían proteger los valores naturales del parque, y la CE advirtió hace un mes por carta de hipotéticas sanciones a España por los posibles efectos perjudiciales de la propuesta de los partidos españoles PP y de Vox, que consideraba una "violación flagrante" del fallo.

“Lo mejor sería reducir el riesgo existente sobre Doñana y no añadir nuevos riesgos al lugar“

Sinkevicius está "comprometido" con el cumplimiento de esa sentencia, "no tiene ninguna duda", ha señalado Ribera, quien ha explicado que el Gobierno español está esperando a las explicaciones que le envíe el Ejecutivo regional para contestar a la carta de Bruselas. "El mensaje principal es que la situación y la preocupación no han cambiado y que lo mejor sería reducir el riesgo existente sobre Doñana y no añadir nuevos riesgos al lugar", ha afirmado Ribera.

Fuentes conocedoras de la reunión han indicado a la agencia Efe que en esta, que duró unos cincuenta minutos, Sinkevicius ha aclarado que la postura de la CE no ha cambiado y que es la misma que ya expuso por carta la directora general de Medio Ambiente de la CE, Florika Fink-Hooijer, presente también en el encuentro.

Sinkevicius ha recalcado que salvar Doñana es una "prioridad" para la CE y que la preocupación por los planes del Gobierno andaluz es "muy elevada", según esas fuentes. La reunión bilateral entre Ribera y Sinkevicius ha tenido lugar en los márgenes de la reunión del consejo informal de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), que se celebra entre este martes y el miércoles en la capital sueca.