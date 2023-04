El cantante británico Ed Sheeran ha adelantado parte de las canciones que componen - (Subtract), su nuevo álbum de estudio, en un concierto íntimo ante un grupo de sus más fieles seguidores este sábado en Madrid.

El Círculo de Bellas Artes ha sido el escenario elegido por el autor de "Shape of you" para dar a conocer ocho de los catorce temas del álbum que cerrará la serie de símbolos matemáticos que arrancó en 2011 con + (Plus) y que saldrá a la venta el próximo 5 de mayo.

Acompañado por su inseparable guitarra y un piano, el cantautor, ganador de varios Premios Grammy, ha ido desgranando una a una las canciones y explicando la historia detrás de todas ellas.

El amor y la pérdida humana, ejes temáticos clave

Ha arrancado con "Boat", la primera que compuso para el álbum y que lo abre, para seguir con "Salt Water".

Sheeran ha reconocido que componer ha sido especialmente "catárquico" para él porque le ha permitido hablar de todo lo que le ha pasado.

A continuación ha llegado su nuevo single, "Eyes Closed", publicado hace apenas tres semanas y con la seña clara de identidad de los hits de Sheeran.

En él, el artista narra el vacío y la tristeza provocadas por la pérdida de un ser querido, en su caso su amigo Jamal Edwards, y la dificultad de seguir adelante con la vida, de ahí el que apueste por mantener los "ojos cerrados".

Después han llegado "Life goes on", en la que narra cómo la vida sigue aunque las personas aún no hayan superado la pérdida, y '"The end of youth".

El cantante también ha hablado del cambio que ha supuesto en su vida el ser padre y del revés que supuso el cáncer de su mujer durante el embarazo de su segunda hija, algo de lo que habla en "Sycamore".

A continuación ha tocado "No strings" y ha completado las canciones del nuevo álbum, aunque ya en solitario sin piano, con "The hills of Aberfeldy", que cierra el disco y que compuso en 2012, parte de la cual ha interpretado a capella.