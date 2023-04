Beatriz Flamini, tras pasar 500 días aislada en una cueva: "No he pensado ninguna vez en abandonar, no quería salir"

La deportista ha batido el récord mundial de permanencia en una cueva en aislamiento

"Sigo anclada en el 21 de noviembre de 2021, no sé nada del mundo", ha reconocido

14.04.2023 | actualización 11:47 horas Por RTVE.es

00.20 min Beatriz Flamini, tras pasar 500 días en una cueva: "No he pensado ninguna vez en abandonar"