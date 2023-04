El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, se ha reunido este miércoles en California con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a pesar de las amenazas de represalias por parte de China. McCarthy se convierte así en la figura estadounidense de mayor rango que se reúne con un líder taiwanés en suelo estadounidense desde 1979. Todo ello mientras Pekín reclama el autogobierno de Taiwán como propio.

McCarthy, republicano que por su cargo es el número tres en la jerarquía de liderazgo estadounidense, ha recibido a Tsai en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan de Simi Valley, California, cerca de Los Ángeles. El republicano le ha trasladado a la líder taiwanesa que es optimista y que seguirán encontrando formas de que EE.UU. y Taiwán trabajen juntos para "promover la libertad, la democracia, la paz y la estabilidad".

Además, el presidente de la Cámara de Representantes, ha asegurado que el vínculo entre EE.UU. y Taiwán "es ahora más fuerte que en ningún otro momento", y que cumplirán sus obligaciones y compromisos con los valores que comparten.

En el aparcamiento de la biblioteca, simpatizantes que ondeaban banderas de Taiwán y pancartas a favor de Taiwán y Hong Kong han coreado "Jiayou Taiwán", el equivalente a "Vamos Taiwán". Cuando McCarthy y Tsai entraron, una avioneta ha sobrevolado la biblioteca con una pancarta a favor de Pekín que decía "¡Una sola China! Taiwán es parte de China".

La reunión puede provocar una fuerte reacción de Pekín, que considera Taiwán parte de su territorio y ha prometido someterlo a su control, por la fuerza si es necesario. China ha advertido en repetidas ocasiones que la reunión entre McCarthy y Tsai sería una "provocación grave", pero los analistas esperan que su reacción sea más moderada que la de la visita de Nancy Pelosi a Taipei el pasado mes de agosto.

Xu Xueyuan, encargado de negocios de la embajada china en Washington, afirmó la semana pasada que la reunión de McCarthy con Tsai "podría provocar otro grave enfrentamiento en la relación entre China y Estados Unidos". El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que "vigilaría de cerca" la reunión y "defendería resueltamente" la soberanía china.

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha declarado que no hay nada nuevo en el hecho de que una presidenta taiwanesa transitara por Estados Unidos y que Pekín no debe utilizarlo como excusa para tomar medidas o aumentar las tensiones.

En las primeras declaraciones tras el encuentro en la biblioteca, Tsai ha defendido que "el apoyo inquebrantable (de EE.UU.)" demuestra que no están aislados en sus tensiones con China. "Nuestra democracia se enfrenta a retos sin precedentes", ha señalado la presidenta taiwanesa, que ha indicado que "para preservar la paz" deben ser "fuertes" y juntos lo son más.

Las escalas de la discordia

Desde la visita de Pelosi a Taiwán, las relaciones chino-estadounidenses se han deteriorado hasta lo que algunos consideran su peor nivel desde 1979. En febrero se produjo el dramático derribo de un globo espía chino que sobrevolaba territorio estadounidense, y ha aumentado el temor a que Pekín se envalentone con la invasión rusa de Ucrania para actuar militarmente contra Taiwán.

Tsai Ing-wen hizo escala en Nueva York la semana pasada de camino a Centroamérica para visitar a dos de los pocos socios diplomáticos que le quedan a Taiwán, Guatemala y Belice. Washington le ha pedido a China que no reaccionara de forma exagerada, presentando las escalas de Tsai como rutinarias y parte normal de su relación no oficial con Taiwán.

Sin embargo, Estados Unidos, que está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, ha intensificado las interacciones con Taipei en los últimos años, a medida que ha aumentado la presión de Pekín sobre la isla. En una conferencia de prensa en Bruselas, Blinken ha dicho que no hay nada nuevo en el tránsito de Tsai por Estados Unidos y ha afirmado que esas paradas eran "privadas" y "no oficiales". "Pekín no debe utilizar el tránsito como excusa para emprender ninguna acción que incremente las tensiones, que la empuje aún más a cambiar el statu quo", ha afirmado.