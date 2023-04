La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado este martes a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no apueste "claramente por la unidad" en su proyecto político Sumar. "Me preocupa que Yolanda Díaz no esté claramente comprometida con la unidad. Esto ya lo hemos vivido y es una mala noticia para la izquierda", ha dicho en una entrevista en RNE.

Tras el acto del pasado domingo de Sumar, al que no acudió la dirección de Podemos, la brecha entre Yolanda Díaz y los 'morados' se ha visto acentuada, especialmente después de sus declaraciones en las que ha asegurado que "en absoluto sería un fracaso" si no se alcanzara un acuerdo y los 'morados' no se unieran finalmente a su proyecto electoral.

"Es importante para revalidar el Gobierno de coalición que seamos capaces de cerrar un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar", ha defendido la líder de Podemos, que ha insistido en que no deberían renunciar a ser "la primera fuerza". "Por eso me preocupan las declaraciones de Yolanda de que no sería fracaso si no fuéramos juntos a las elecciones".

En ese sentido, ha asegurado que para poder "transformar la realidad", su partido "debe de estar", pese a que haya "gente que quiera que Podemos juegue un rol más secundario". "Nosotras hemos expresado nuestra opinión en muchísimas ocasiones, y yo quiero decir, además, que creo que las dos formas de hacer política son necesarias", ha aseverado.

Así, la también ministra de Derechos Sociales ha insistido en que su partido ha sido "el motor de las transformaciones" en el Gobierno y en el papel que ha jugado, destacando las propuestas y medidas que han abordado durante la legislatura, como el tope del gas o los avances en igualdad. "Cuando propusimos el tope del gas nos dijeron que éramos unos demagogos (...) ahora todo el mundo saca pecho", ha subrayado.

“Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de @PODEMOS, en @LasMananas_rne: "Ahora es Yolanda Díaz quien tiene que aclarar si quiere ser la candidata de la unidad. Ese balón está en su tejado"



▶️ https://t.co/i3jSXAdZ0S https://t.co/vGnyI9TgZr“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 4, 2023

