Belarra acusa a Díaz de no estar comprometida con la unidad

25:48

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en sus primeras declaraciones tras el acto de Sumar, reconoce estar "preocupada" porque "Yolanda Díaz no esté comprometida con la unidad". Dice Belarra que es algo que ya le ha pasado a la izquierda y que es una mala noticia. Además, señala al PSOE como uno de los culpables de la distancia con Díaz y pronostica que los socialistas intentarán convencerla de que no hará falta que esté Podemos. Sin embargo, ella reivindica que su formación "no puede jugar un papel secundario" y le atribuye los principales logros del Gobierno de coalición: "Podemos ha sido el motor de las principales transformaciones" y enumera, entre otras cosas, el tope al gas o los avances en igualdad. En todo caso, indica, "Podemos ha dicho que quiere que Yolanda Díaz sea su candidata y que es ella quien ahora debe aclarar lo que quiere hacer".

La secretaria general reconoce diferencias ideológicas y echa en falta una mayor implicación de la vicepresidenta Díaz para conseguir un acuerdo general de cara a las municipales y autonómicas y pone el ejemplo de Madrid: "Derrotar a Ayuso debería ser una prioridad y no debería haber nada más".