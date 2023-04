El fiscal del 'caso Stormy Daniels', Alvin Bragg, ha asegurado que "no se pueden normalizar delitos tan graves" después de la comparecencia en los tribunales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su imputación por el presunto pago en negro a la actriz porno Stormy Daniels para que guardase silencio tras mantener relaciones. "La ley es igual para todos", ha indicado Bragg en una rueda de prensa. Y "sean quienes sean", "no podemos normalizar ni normalizaremos conductas delictivas", ha añadido.

El fiscal de Manhattan también ha declarado que Trump y su abogado "acordaron en 2015 realizar un plan para comprar y eliminar información negativa para contribuir en la campaña de Trump [...] Una de las tres personas a las que pagaron por su silencio se llama Stormy Daniels", ha explicado a la prensa.

"Para hacer estos pagos han utilizado compañías pantalla y falsificación de documentos", ha dicho. "Pocas semanas antes Michael Cohen -abogado de Donald Trump- pago 300.000 al abogado de Stormy Daniels para ocultar información dañina. Este plan era ilegal, este plan vulneraba la legislación de Nueva York y es un delito de conspiración para promover una candidatura por medios ilegales y ese pago supera las cantidades permitidas", ha subrayado.

Asimismo, el fiscal de Manhattan ha indicado que la estafa de Trump incluía un pago de 30.000 dólares a un exportero de la Torre Trump que alegó que tuvo un hijo fuera del matrimonio. La Fiscalía tiene la intención de solicitar una fecha de juicio en enero de 2024, mientras que los abogados de Trump lo consideran una línea de tiempo "un poco agresivo" y sugieren como fecha la primavera de 2024.

Trump sostiene que es inocente

El expresidente estadounidense, Donald Trump, se ha declarado "no culpable" de los 34 cargos que se le imputan en el caso Stormy Daniels, que investiga los pagos irregulares a la actriz porno estadounidense durante la campaña presidencial de 2016 para que no hiciera pública su relación con el exmandatario. Trump ha quedado en libertad sin fianza y se dirige a su residencia en Florida, desde donde se espera una comparecencia hacia las 20:15. La próxima vista está prevista para el 4 de diciembre.

De camino a la Corte, escoltado por un amplio convoy de seguridad, el exmandatario, que no ha sido esposado a su llegada, ha publicado un mensaje en su cuenta de Truth Social, calificando de "irreal" su arresto: "Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan IRREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. MAGA!", escribía.