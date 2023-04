La alianza OPEP+ ha confirmado este lunes que va a reducir la producción de crudo a partir de mayo, retirando del mercado 1,66 millones de barriles diarios (mbd) mediante recortes "voluntarios" por parte de algunos de sus socios, tal y como ha anunciado la alianza este domingo. En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dice que la decisión se produce después de las inesperadas decisiones comunicadas este domingo por varios países sobre nuevas limitaciones de la oferta petrolera, lo que ha impulsado con fuerza el precio del crudo.

"El total de ajustes voluntarios adicionales de la producción (...) ascenderá a 1,66 mbd", asegura la alianza en una nota. La OPEP+ especifica que el nuevo recorte se reparte entre Arabia Saudí y Rusia, que reducirán su bombeo en 500.000 barriles diarios cada uno; Irak (211.000 bd), Emiratos Árabes Unidos (144.000 bd), Kuwait (128.000 bd), Kazajistán (78.000 bd), Argelia (48.000 bd), Omán (40.000 bd) y Gabón (8.000 bd). Todas estas reducciones son "voluntarias" y sin un acuerdo vinculante y consensuado en el seno de la alianza. Comenzarán en mayo y durarán hasta finales de 2023, según esta fuente.

