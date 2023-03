La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y próxima directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha admitido el "sentimiento agridulce" con que ha recibido la noticia de su futuro nombramiento, ya que aunque se trata de un "privilegio" y "un honor" este cargo, por el que se siente "muy contenta", y ha tachado de "completamente injusta" la salida de su antecesora, María Gámez, al frente del Instituto Armado.

"La salida de María Gámez es completamente injusta, pero ha hecho honor al lema de la Guardia Civil, que es 'El honor es mi divisa', y le deseo la verdad lo mejor, ha sido una gran directora de la Guardia Civil", ha subrayado González en su primera comparecencia pública desde que se conociera la dimisión de Gámez y su elección para relevarla en el cargo.

En declaraciones a los medios de comunicación en Parla, donde ha llegado para presidir la Junta Local de Seguridad en su calidad de delegada del Gobierno en Madrid, González ha confiado en poder "estar a la altura" como sucesora al mando de la Benemérita.

Se espera que su nombramiento, que fue confirmado por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se haga efectivo la próxima semana tras su aprobación en el próximo Consejo de Ministros del martes 28 de marzo.

Un "privilegio" y un "honor"

González ha afirmado que es un "privilegio" y un "honor" estar al frente de la Guardia Civil, una institución "cargada de la historia de nuestro país y en un momento complicado".

"Me parece un puesto que es un privilegio, es el Estado dentro del Estado y es una institución que está cargada de la historia de nuestro país en un momento muy complicado. La verdad es que no sé por qué la vida me coloca siempre ante retos en instituciones o en circunstancias complicadas, pero para mí es un honor estar dentro de poco, todavía soy delegada, al frente de la Guardia Civil", ha subrayado González.

La aún delegada del Gobierno ha explicado que se enteró de su nombramiento "en un cuartel de la Guardia Civil en Fuentidueña de Tajo, rodeada de guardias civiles", momento en el que recibió una llamada comunicándole la decisión del Ejecutivo, una llamada que, ha reconocido, no esperaba y que recordará "toda la vida".

También ha asegurado que, tras conocer su nombramiento, habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la dimisionaria directora general de la Guardia Civil.

Respecto a su nueva responsabilidad, Mercedes González ha recordado que lleva dos años coordinando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid como delegada del Gobierno y ha reivindicado su oficio de periodista, que proporciona "una formación muy multidisciplinar" que permite "muchas cosas".

"Llevo en política muchísimos años y lo importante es la gestión, y creo que eso al frente de la Delegación del Gobierno me avala", ha defendido la próxima responsable de la Benemérita, quien ha admitido que deja "con pena" su actual ocupación, que ha defendido como "muy complicada", pero también "muy bonita".