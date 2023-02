Los hombres se suicidan tres veces más que la mujeres en España

"El principio de esta historia comenzó para mí el día en que mi hermano se suicidó porque yo, hasta ese momento, no era consciente de la realidad del suicidio en España", cuenta Carmen Sánchez Alegre, autora del libro ¿Hablamos del suicidio? Según datos del INE, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Pero desagregando los datos desde una perspectiva de género, los últimos estudios también apuntan a que los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres.

"Efectivamente los hombres se suicidan más que las mujeres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, cuando miramos el número de tentativas, es muchísimo mayor que en los hombres", afirma Timanfaya Hernández, psicóloga. Cuando se aborda el suicidio, pocas veces se piensa en la influencia que tienen los condicionantes de género, pero lo cierto es que provocan diferencias. "Los hombres tienen conductas más agresivas y una mayor frecuencia de consumo de tóxicos. Las mujeres tienen una peor calidad de vida y se les receta más ansiolíticos y antidepresivos", asegura Javier Padilla, autor del libro Malestamos.

Estereotipos de género que influyen

El modo en que mujeres y hombres aprenden a actuar en sociedad suele ser diferente. "Hay determinados arquetipos que están muy arraigados a la masculinidad, que tienen una influencia directa en la comisión de un acto autolítico. Todo lo que tiene que ver con los factores emocionales, con la idea preconcebida de cómo deber ser o no debe ser un hombre, cómo debe pensar, cómo debe actuar, cómo debe sentir", explica Hernández.

"Él no lo comunicó, no fue capaz de decir nada. Por lo tanto, no sabíamos nada, pero es que nosotros tampoco hubiéramos podido identificar de ninguna manera qué estaba pasando por su cabeza porque no sabíamos nada de esta realidad", recuerda Sánchez Alegre refiriéndose al suicidio de su hermano Carlos.

Timanfaya Hernández insiste en buscar, en la perspectiva de género, una explicación de que las mujeres intenten suicidarse más que los hombres. "Uno de los componentes fundamentales que tenemos que estudiar cuando hablamos de la perspectiva de género, el porqué hombres y mujeres tienen una visión o una situación diferente frente al suicidio, es la del maltrato. No es que lo diga yo sino que la OMS ya advierte que es uno de los factores más importantes en la comisión de un acto autolítico".