La psicóloga Belén Hernández Zoido ha vuelto a poner en el debate público la necesidad de una inversión en la atención psicológica en la Sanidad Pública con una carta viral dirigida a la directora de El País, en la misiva explicaba la situación de un joven de 23 años sin recursos económicos que tras acudir al servicio de urgencias de un hospital público con un altísimo riesgo de suicidio no recibirá su primera cita en Psicología hasta enero de 2024. La profesional de la psicología ha acudido este miércoles a Hablando Claro, donde ha trasladado que el joven está muy emocionado, no por él, si no "por tantos chicos que se pueden beneficiar de esto" y ha explicado que los trastornos con más prevalencia entre los jóvenes son los de ansiedad y depresión, "están muy sobre exigidos", ha señalado. Hernández ha lamentado que "es importantísimo la creación de un vínculo" en la atención psicológica y ha explicado que "no puedes contarle tu vida a alguien que te va a atender 5 minutos o media hora pero no te da cita hasta dentro de mes y medio". Hernández ha concluído su intervención dirigiéndose a los jóvenes que lo están pasando mal: "La situación que estáis viviendo ahora mismo, que os parece límite, pasará. No os vayáis, la depresión no es un fracaso, se llama sensibilidad y este mundo necesita personas sensibles como vosotros. No os vayáis. Nadie que no sea buena persona se deprime, lo que no son buenas personas no se deprimen nunca".