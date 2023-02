Surt a licitació la redacció del projecte del futur nou parc eòlic de Milà

El Consoci de Residus i Energia de Menorca ha publicat avui la licitació per a la contractació de la redacció del projecte executiu de repotenciació del Parc eòlic de Milà, que suposarà el desmantellament dels tres molins actuals per instal·lar tres nous aerogeneradors de més potència, passant d'una potència eòlica instal·lada inicial de 3,2 MW a 10 MW, aproximadament.

Repotenciar el parc de MIlà



La licitació té per objecte possibilitar la repotenciació del parc eòlic abans de la finalització de la seva vida útil, prevista per al febrer de 2024. El projecte, que estarà estructurat en diverses fases d'execució, inclourà a més la construcció d'una planta fotovoltaica a la base de la nova instal·lació eòlica que permetrà arribar fins als 15 MW de potència instal·lada, així com de bateries per a acumular l’energia. A la pràctica, la repotenciació constituirà la construcció d'un nou parc eòlic de Milà molt més potent que aprofitarà al màxim l'àrea poligonal autoritzada del parc per generar energia amb renovables. En condicions òptimes de generació, la nova instal·lació podria generar més de 22.000 MWh/any, que permetria abastir a més de 6.000 llars a l’any.