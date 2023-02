El poder de los guionistas en 'Los pálidos'

En la obra Los pálidos, un grupo de guionistas de una serie se da cuenta de que se han pasado los mejores años de su vida recluidos en la llamada sala de guion (writer's room) creando ficciones destinadas a un público masivo bajo una presión brutal. La necesidad imperiosa de que la serie en cuestión tenga éxito es absoluta. De alguna manera, desnaturaliza el trabajo del guionista, según Lucía Carballal, autora de Los pálidos. "Parece que tenemos que estar actualizando constantemente lo que pensamos, lo que sentimos para tener un lugar, para estar al día".

La propia creadora ha trabajado como guionista de ficción en televisión y sabe lo que se cuece en la sala de guion, donde los guionistas crean mapas de tramas y dialogan los capítulos, un trabajo en equipo que consume su tiempo y su energía, donde la libertad de crear no es tal porque la obligación de hacer un buen 'share' es aplastante. Además hay otras necesidades como "tener una voz propia, ser especial, marcar la diferencias, obsesiones de los personajes de esta obra pero también de nuestro tiempo, quizá como acto reflejo ante el terror a quedar obsoleto y, por tanto, al margen, sin que nadie venga a buscarnos", asegura Carballal.

Contradicciones de una industria millonaria

Además, Carballal indaga en las contradicciones de una industria millonaria como es la televisión y critica su supuesta pureza creativa. En Los pálidos, los guionistas se embarcan en una lucha frenética para crear un proyecto sólido y triunfador, un as en la manga que deslumbre por su brillantez y que esté acorde con el espíritu de los tiempos. Los protagonistas tienen pánico de quedarse atrás, de desactualizarse en un presente social muy cambiante porque quieren sobrevivir en una industria feroz en la que no se sabe qué va a funcionar y qué no. El riesgo es máximo. La apuesta económica muy alta.

"Lo que más me interesó de la función es la reflexión sobre quiénes cuentan la historia, también cómo nos contamos a nosotros la historia según a lo que prestemos oídos. Me acuerdo de que alguien me decía que la comunicación la hace el receptor, no el emisor. Es el que escucha es quien hace la comunicación más que el que la emite aunque parezca mentira", dice Natalia Huarte, que interpreta a una de las guionistas de la obra.