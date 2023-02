La Unión Europea (UE) ha enviado sus felicitaciones a Jristodulidis tras su victoria. “Enhorabuena a Jristodulidis por su elección como presidente de la República de Chipre. Estoy deseando trabajar con usted”, ha indicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su perfil oficial en Twitter.

“���� Congratulations @Christodulides on your election as President of the Republic of Cyprus.



Looking forward to working with you.“