"¿Cómo está el centro? ¿Se ha caído?", nos pregunta Onur, un hombre de unos 40 años que se encuentra alrededor de una hoguera frente a las ruinas que hace menos de una semana eran la casa de su tía en Antioquia. "¿Y el bazar? ¿El bazar también se ha caído?", insiste. Al responderle que sí, que de lo que era antes su ciudad natal apenas han quedado escombros, dice apenado: "No ha quedado nada".

"La gente dice que ha sido el peor terremoto en 100 años, puede que más. Es horrible. Toda la ciudad se ha colapsado. Todo ha desaparecido", señala con la mirada perdida. "Creo que puede que un 10% de los edificios se podrá usar en el futuro. El resto está dañado", añade este hombre que espera con paciencia encontrar los restos de la hermana de su madre.

Cuesta hacerse a la idea de que hace tan solo siete días esta ciudad, encajada entre Siria y el mar Mediterráneo, contaba con grandes avenidas con palmeras, calles repletas de comercios o gente paseando tranquilamente por los puentes que pasan por el río Orontes.

El terrible terremoto que ha afectado a varias regiones del sureste de Turquía ha acabado con los edificios y gran parte del centro histórico de Antioquia, incluso puede que con la propia cultura de esta ciudad, un mosaico de cristianos, judíos y musulmanes.

"No voy a volver a Antioquia"

Los habitantes de Antioquia y también aquellos que se criaron en esta ciudad de la región de Hatay y ahora viven en otras ciudades de Turquía, nunca habrían pensado que algo así podría pasar. Tampoco que dejarían de llamar hogar a esta ciudad.

"La gente dice que no volverá a vivir en Antioquia nunca más. Se lo he escuchado decir ya a cuatro personas. Se van de la ciudad y cuando les pregunto qué plan tienen dicen: 'No lo sé, pero no voy a volver a Antioquia'", cuenta Mustafá, un doctor de Médicos en el Mundo.

Mustafá asegura que siente que todo lo que ha pasado es como un sueño. "Es como si todavía no estuviera despierto. Cuando me preguntan cómo salí de mi casa, les digo que no me acuerdo", afirma.

Por su parte, Onur ha venido a esta ciudad desde Ankara y subraya con sinceridad que no tiene razones para volver. "Mi prima se ha ido, mi tía seguramente esté muerta, acabamos de enterrar a mi tío. No hay más razones por las que venir aquí", lamenta. "La próxima vez que venga aquí será a un hotel por primera vez en mi vida. Es horrible", puntualiza con una risa triste.