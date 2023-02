La Capitanía Marítima de Tarragona, de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha prohibido la entrada al puerto de Tarragona al buque 'Maersk Magellan', con bandera de Singapur, por transportar hidrocarburos procedentes de un buque ruso.

Según un comunicado del Ministerio, al que ha tenido acceso RTVE.es, lo hace "en cumplimiento de la norma europea que prohíbe dar acceso a territorios de la Unión Europea a cualquier buque registrado bajo pabellón de Rusia después del 16 de abril de 2022" y "a los buques rusos que hayan cambiado de bandera después del 24 de febrero" de 2022.

Según indica este documento, la carga del 'Maersk Magellan' procede del buque ruso 'Nobel', que actualmente tiene la bandera de Camerún, pero que antes del 1 de julio de 2022 tenía bandera de Rusia.

Precisamente este jueves se ha conocido que España no puede prohibir ni regular las transferencias de carga, como puede ser de petróleo ruso, que se están produciendo al este de Ceuta porque se hacen en aguas internacionales y no está prohibida a nivel global. El Gobierno sí podría tomar medidas en caso de que se hicieran en aguas territoriales españolas, pero no es este caso.