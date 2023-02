La fira HORECA acull els estudiants de Formació Professional i el producte local

Un centenar d’alumnes i una vintena de docents de Formació Professional participaran del 6 al 8 de març a la Fira HORECA Balears 2023. Es tracta d’alumnat i professorat dels cicles de Cuina i gastronomia, de Serveis en restauració, de Forneria, rebosteria i confiteria i del curs d’especialització de Forneria i briotxeria de l’IES Calvià, el CIFP Juníper Serra (Palma), l’IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller), l’IES Puig de sa Font (Son Servera), l’IES Alcúdia i l’IES Josep Sureda i Blanes (Palma).

Espai conjunt

Enguany, com a novetat, s’ha canviat la ubicació de l’estand a l’edició d’HORECA MALLORCA. Així, per primera vegada es compta amb un espai conjunt de les conselleries d’Educació i Formació Professional, d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de l’associació de cuiners ASCAIB. L’objectiu d’aquesta col·laboració és posar en valor la importància del producte local i l’economia circular. D’aquesta manera, el producte, la formació i l’oferta gastronòmica s’uneixen per a promoure el que és un dels sectors més importants de les Illes Balears. Els productors locals proporcionen el producte per elaborar les preparacions que es podran degustar a l’estand.