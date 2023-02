El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado en su Pleno de este martes la decisión de la magistrada Concepción Espejel de apartarse de la deliberación sobre el recurso presentado por el PP en 2010 contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero, al considerar que, aunque formó parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó el borrador de la norma, se trata de un criterio expresado "hace más de 12 años". La decisión del Tribunal facilita que haya el 'quorum' necesario para votar, cuando la mayoría progresista del TC espera avalar la norma íntegramente.

El debate sobre el recurso del aborto, que ha comenzado este martes, estaba amenazado por las recusaciones que 5 de los 71 diputados 'populares' que firmaron el recurso de inconstitucionalidad hace casi 13 años, entre ellos el ex ministro Federico Trillo, habían formulado contra cuatro magistrados: Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Espejel.

Señalaban a Conde-Pumpido porque era el fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de ley; a Montalbán y Espejel porque eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó igualmente el borrador; y a Campo porque fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011.

Esto podría haber puesto en riesgo el 'quorum' de ocho magistrados necesarios para votar el recurso del aborto. Pero el rechazo a la abstención de Espejel despeja la votación del recurso del aborto. Las fuentes de la corte de garantías indican que el debate sobre las recusaciones lanzadas contra otros tres magistrados ha quedado aplazado a la sesión de este miércoles. Y fuentes jurídicas a Efe informan de su previsible rechazo ya que solo el conjunto de los recurrentes puede recusar y no lo ha hecho, además de que de su admisión a trámite dejaría al tribunal sin quorum para resolver, pues el mínimo son ocho magistrados.

Solo Espejel había comunicado su abstención

Espejel había decidido apartarse voluntariamemte, pero el Pleno no ha avalado su abstención por varias razones, entre ellas, que "la solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresada hace más de 12 años, lo que es habitual pues los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional", según ha informado el TC.

Además, el Pleno ha tenido en cuenta que, "pese a someterse a votación, los trabajos preparatorios del informe no vinculante solicitado por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial no dieron lugar a la aprobación de dictamen alguno, por lo su contenido no fue trasladado" al Ejecutivo.

Los magistrados han añadido que "la abstención ha sido presentada en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley, que no es un proceso de partes en el que se ventilen intereses particulares", y que "el objeto del recurso de inconstitucionalidad sobre el que ha de deliberar el Pleno no coincide con el del anteproyecto de ley sobre el que se recabó el fallido informe del CGPJ".