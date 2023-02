El Constitucional aborda el recurso del PP contra el aborto bajo la amenaza de falta de 'quorum'

El Tribunal Constitucional (TC) aborda desde este martes el recurso del PP contra la ley del aborto, casi trece años después de que los 'populares' impugnaran la ley de plazos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hará en un pleno con mayoría progresista que tiene intención de avalar la norma sin condiciones, siempre que las abstenciones o recusaciones no amenacen con dejar al tribunal sin "quorum".

El debate comenzará con la ponencia del conservador Enrique Arnaldo sobre la mesa, si bien dada la magnitud y sensibilidad que suscita este recurso, los magistrados ya han tenido oportunidad de estudiar el borrador a fondo.

Fuentes jurídicas explican a Efe que la propuesta de Arnaldo avala la ley de 2010 y solo ve inconstitucional una cuestión, el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres al considerar que no están debidamente informadas.

Además, propone delimitar la interpretación de dos conceptos: que la objeción de conciencia no sea solo a los sanitarios implicados en la intervención sino también a quienes participan antes y la referencia a la salud social para justificar el aborto eugenésico.

Y la conclusión es que la mayoría progresista, de siete a cuatro en el pleno, tiene intención de avalar íntegramente la ley sin aceptar limitaciones o condiciones al derecho al aborto, según informan las fuentes del Constitucional a Efe.

Esto es así porque si el borrador de Arnaldo no tiene los apoyos mayoritarios, se abren dos escenarios : que el magistrado asuma la tesis de la mayoría o renuncie a la ponencia para que sea otro magistrado el que la redacte acorde al sentir de la mayoría y se apruebe así en el siguiente pleno.

Porque más allá de las abstenciones, hay cuatro recusaciones sobre la mesa de cinco exdiputados del PP de los 71 que recurrieron, si bien fuentes jurídicas apuntan a que tienen escaso recorrido ya que solo el conjunto de los recurrentes puede recusar y no lo ha hecho.

El PP de Rajoy no derogó y ahora Feijóo acepta la ley

Desde el tribunal reconocen que nunca se tendría que haber llegado a esta situación de tener un recurso sin resolver durante más de 12 años, que ni siquiera ha sido elevado a pleno para su estudio, sino que simplemente se ha dejado en el fondo del cajón y que esto daña la imagen del tribunal.

Más aun, añaden, cuando es un tema que no genera en la actualidad debate y sobre el que no existe la polarización de antaño habida cuenta de que cuando el partido recurrente, el PP, tuvo la oportunidad de derogar o reformar en profundidad la ley cuando tuvo mayoría absoluta con Mariano Rajoy no lo hizo.

Y eso sucede cuando el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, avaló recientemente la ley de plazos dejando claro que la "discrepancia sustancial" del PP respecto a la normativa actual es el consentimiento paternal en menores y el resto de cuestiones "no son mollares" con el criterio actual, más cuando "en Europa todos los países (...) tienen una ley de plazos".