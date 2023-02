El mecanismo ibérico de fijación de los precios de la electricidad, más conocido como tope al gas, supuso un ahorro acumulado de 209 euros en 2022 para los cerca de nueve millones de hogares que están acogidos a la tarifa regulada de la luz. Un efecto que fue más allá de los propios consumidores beneficiados, puesto que, al contener el coste de la energía eléctrica, ayudó a rebajar la inflación en España cerca de medio punto al cierre del año.

Estas son las principales conclusiones de un estudio del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) sobre el impacto del mecanismo ibérico, que compara el precio que pagaron los consumidores que tenían tarifa regulada con una estimación del que hubieran tenido que pagar si no existiese el tope al gas. Su conclusión es que, durante los algo más de seis meses de vigencia de la medida, la factura media para los hogares acogidos al Precio de Venta del Pequeño Consumidor (PVPC) habría sido un 31,8% más alta sin el tope.

"Los precios de la luz estuvieron desorbitados durante bastante tiempo el año pasado; no es que no hayamos pagado mucha luz, sino que la medida nos ha ahorrado tener que pagar más aún", subraya Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide y coautor del análisis de EsadeEcPol. Este, aunque no es el primer estudio sobre el impacto del tope al gas -el Instituto Complutense de Análisis Econmico estima una rebaja del 17% en la factura regulada-, si es el primero que ofrece una estimación del ahorro exacto, en términos monetarios, obtenido por los hogares.

Así, según su estimación, la suma de ese ahorro de todos los consumidores acogidos a la tarifa regulada -casi 8,8 millones, según los datos más recientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- resulta en un ahorro conjunto que se acerca a los 2.000 millones de euros.

Un ahorro que se trasladó a la inflación Esa cifra es la mitad de los 4.000 millones que citó en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aunque Hidalgo recalca que no son cálculos comparables, puesto que su análisis se limita al mercado regulado, "el grupo de consumidores que podemos controlar", mientras que el Gobierno incluye más aspectos en su estimación, como el ahorro en la industria o en los contratos del mercado libre. Porque el impacto del tope al gas no se limita al mercado regulado, donde los precios mayoristas se reflejan de forma inmediata, sino que también ha tenido un efecto en el resto del suministro: todos los consumidores han acabado por beneficiarse de la reducción en el precio de la electricidad que ha propiciado el mecanismo ibérico. El análisis de EsadeEcPol, en este sentido, mide también el impacto de la medida sobre la inflación. Su estimación es que, sin la existencia del mecanismo ibérico, al cierre de 2022 el aumento de los precios habría sido de medio punto más: un 6,2% en lugar del 5,7% observado en diciembre. Si el cálculo se aplica sobre la media anual del Índice de Precios al Consumo (IPC), la rebaja sería de tres décimas, ya que los precios habrían subido un 8,7% en lugar de un 8,4%. "No es poco, teniendo en cuenta que es una medida que ha actuado tan solo seis meses y afectando a un producto determinado. En este sentido de reducir la inflación, ha tenido un impacto significativo y ha alcanzado plenamente su objetivo", destaca Hidalgo.