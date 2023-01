Macron defiende su reforma de pensiones en la víspera de una nueva jornada de protestas

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido su polémica reforma de pensiones en la víspera de una nueva jornada de protestas en Francia. Los diputados han iniciado este lunes el examen en comisión parlamentaria del proyecto de ley, que se presentará a la Asamblea Nacional a partir del 6 de febrero.

Durante un viaje a La Haya, Macron ha defendido su reforma, a la que considera "indispensable frente a Europa" y para "salvar nuestro sistema" de reparto. El proyecto del Ejecutivo prevé una reducción de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y una aceleración de la duración de la cotización.

El pasado 19 de enero, en una primera jornada de manifestaciones y huelgas, entre uno y dos millones de personas expresaron su oposición a la que es la medida estrella del segundo mandato del líder francés.

Los sindicatos, pocas veces tan unidos, esperan una respuesta similar el martes, basados en los resultados de los sondeos, que muestra un creciente rechazo del proyecto entre la población.

Además, se espera que la convocatoria sea muy popular en el transporte y la educación. Air France ha anunciado la cancelación de uno de cada diez vuelos de corta y media distancia, aunque las rutas de larga distancia no se verán afectadas.

La primera ministra, Elisabeth Borne, "no puede hacer oídos sordos a esta tremenda movilización que se ha creado", ha dicho el Secretario General del sindicato CFDT, Laurent Berger.

El gobierno, por el momento, se mantiene firme en su planteamiento y ha anunciado la movilización de 11.000 policías y gendarmes, 4.000 de ellos en París, para asegurar las manifestaciones.

Aplazar la edad de jubilación "ya no es negociable"

Borne aseguró este fin de semana que el aplazamiento de la edad de jubilación "ya no es negociable", y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, acusó a gran parte de la oposición de izquierdas de querer "bordelizar el país".

La líder del partido Rassemblement National, Marine Le Pen, ha advertido a la primera ministra que, según ella, "no debe ir demasiado lejos". También ha declarado que "no es en absoluto imposible que no se vote su reforma de las pensiones".

Otros grupos políticos, de derecha e izquierda, también han criticado la postura del gobierno. Macron no cuenta con la mayoría necesaria en la Cámara, por lo que necesita el apoyo de la derecha para aprobar su proyecto de reforma.