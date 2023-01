Un cómic celebra el centenario de Jordi Sabater Pi, mucho más que el descubridor de Copito de Nieve

En 2022 celebramos el centenario del primatólogo Jordi Sabater Pi (1922-2009), un personaje muy popular porque llevó a Barcelona a Copito de Nieve (1964-2003), el gorila albino que se convirtió en uno de los símbolos de la ciudad. Sin embargo, esa apenas fue una anécdota en una vida llena de interesantes descubrimientos. Una vida fascinante, de uno de los últimos exploradores, que el guionista Raúl Deamo (Barcelona, 1978) y el dibujante Tyto Alba (Badalona, 1975) repasan en el cómic Rara avis (Norma editorial).

Raúl nos comenta por qué han querido hacer este cómic sobre el primatólogo: "Conocí a Jordi Saber Pi en persona el 2008, un año antes de su muerte. Me pareció un personaje muy interesante, una persona muy curiosa y un científico autodidacta. Tenía una historia fascinante y exótica, pasó 30 años de su vida en las selvas de la antigua Guinea Española. Allí realizó importantes descubrimientos y además era un magnífico dibujante del natural. En cambio, era un personaje bastante desconocido para muchos, creí que era necesario darle a conocer a través de un cómic biográfico para reivindicar su figura y legado".

El dibujante, Tyto Alba, también nos comenta qué le ha atraído del personaje: ·Cuando Raúl me enseñó el guion me interesó porque precisamente era un personaje del que había oído hablar y sabía que había hecho una labor importante y poco reconocida. Me interesaba el asunto de las colonias en África, porque en una ocasión ya estuve a punto de embarcarme en un proyecto biográfico sobre el tema. De esos inicios en la primatología me interesa, sobre todo, por el hecho de que fue un autodidacta que va descubriendo cosas de manera natural por su gran curiosidad".

Página de 'Rara avis'

Copito de Nieve, eclipsó sus otros descubrimientos Lo cierto es que el descubrimiento de Copito fue todo un acontecimiento en su época. "Copito de nieve (o Nfumu que era su nombre original) fue en su época el único gorila albino en el mundo y a día de hoy lo sigue siendo -nos comenta Raúl-. Es algo verdaderamente muy inusual, pero no deja de ser un caso de albinismo. Al final eso le convirtió en un animal mediático y en un reclamo para el zoo y la ciudad de Barcelona. Le llegaron a ofrecer un millón de dólares por Copito, querían al gorila para Exposición Universal de Montreal de 1967, pero Sabater Pi prefirió no venderlo y que fuese a parar al zoo de Barcelona". "A Jordi Sabater su trabajo en el zoo le permitió seguir con su labor en África a cambio de un trabajo -añade Tyto-. Y Copito pudo vivir tantos años gracias al zoo. En libertad no hubiera podido sobrevivir. Lo hicieron muy famoso, aunque si hubiese acabado en un zoo de Estados Unidos lo sería muchísimo más". Página de 'Rara avis' Pero lo cierto es que esa fama de Copito de Nieve eclipsó los otros descubrimientos de Sabater Pi. "Lo de Copito de Nieve, así lo explicaba y creo que es verdad, de todos sus descubrimientos fue el más anecdótico, pero también el que se hizo realmente mediático -nos explica Raúl-. Hay otros hallazgos mucho más importantes, pero no han llegado tanto al público general. Destacaría cuando descubrió que los chimpancés eran capaces de construir herramientas, unos palos para cazar termitas. Eso redefinió el concepto de cultura que hasta ese momento era exclusivo de los humanos. El hallazgo lo hizo casi a la par que Jane Goodall (la famosa etóloga británica y activista ambiental)". Entre esas investigaciones también destaca su trabajo con los nativos de la zona: "Su relación con el pueblo fang -asegura Raul-, fue el de una persona extranjera con una curiosidad infinita que se interesa por esta etnia y su cultura. Aprendió su lengua y realizó un estudio antropológico importante de sus costumbres, arte, migraciones... Entre sus estudios están los tatuajes faciales que dibujó y documentó al detalle. Los jóvenes fang ya no se tatuaban y creyó necesario poder documentar los tatuajes de los mayores antes de que desaparecieran". Página de 'Rara avis'

Se relacionó con los grandes primatólogos de la época Otra prueba de la importancia de Sabater Pi y el respeto que le tenían los investigadores, a pesar de que no tuviera estudios, fue su relación con esos famosos científicos de la época: "Tuvo correspondencia con otros grandes científicos y primatólogos de su época, intercambiaban información -asegura Raúl-. Con Dian Fossey incluso realizó una expedición para investigar la conducta de los gorilas de montaña en Ruanda". "No tener estudios superiores siempre le perjudicó -añade Raúl-, para acceder a becas y tener impacto en el mundo académico le faltaba tener un título. Al volver a Barcelona, ya con 50 años, se puso a estudiar una carrera para poner remedio a esto. Suele chocar a la gente que la carrera fuese la de psicología, pero él centraba sus estudios en la conducta animal, la etología. De hecho, decía que los biólogos solo clasificaban animales". Destacar la importancia que tuvo en la vida y el trabajo de Sabater Pi su esposa, Núria Coca. "Sabater Pi reconocía y agradecía públicamente la ayuda de Núria Coca -nos cuenta Raúl-. Con ella formó una familia y tuvieron dos hijos. Pero más allá de eso, fue un pilar indispensable que le ayudó en su trabajo científico: le daba soporte emocional, le ayudaba con la logística e incluso le acompañó alguna vez a expediciones por la selva. Sin Núria no habría llegado a conseguir ser el gran científico que fue. Se sintió siempre en deuda con ella". Página de 'Rara avis'

Han entrevistado a su hijo y a sus colaboradores Destacar la estupenda documentación para el cómic, que no se limitó a buscar bibliografía. "Profundicé sobre su vida y obra entrevistando a personas próximas a él -nos explica Raúl-, leí diferentes libros y publicaciones, pude ver todas las fotos y dibujos que dejó como legado... Entrevisté a su hijo Oriol, a dos discípulas suyas y a otras personas próximas a él. De ahí salían anécdotas muy interesantes y hablaban de su carácter, que era bastante especial. Explicaban que era una persona terca y dura a la que costaba acercarse, pero que luego con el tiempo acababa mostrando una faceta más amable". Esa documentación ha sido fundamental para la labor del dibujante, Tyto Alba, que ha incluido en el cómic algunas fotos y dibujos originales de Jordi Sabater Pi: "Las fotografías, por un lado, le dan verosimilitud a lo que se explica, y creo que es bueno utilizarlas cuando existen y son tan interesantes. Así se ve que lo que contamos no son cosas inventadas. Lo complicado es que quede estéticamente bien" -asegura Tyto Alba-. Página de 'Rara avis'

"Los dibujos de Jordi Sabater Pi son impresionantes" Jordi Sabater Pi también fue un gran dibujante y sus dibujos de campo se han visto en varias exposiciones. "Sus dibujos son impresionantes -asegura Tyto Alba-. Tenía un gran talento y se podría haber dedicado sin duda a dibujar. Comics ya no lo sé, porque es otra cosa, ahí ya no se puede saber si sería buen narrador o no". En cuanto a lo de dibujar la selva, Tyto reconoce que: "No es la primera vez que lo hago. Me divierte dibujar selvas y vegetación. Para este cómic no he cambiado de estilo, he sido fiel a la línea y la técnica que vengo usando desde hace tiempo. Lo más complicado ha sido lo de dibujar animales. Un reto que quizá fue lo que más interesó del proyecto, como dibujante". Portada de 'Rara avis'