Machismo en redes sociales: "Si hubiera sido un hombre no hubiese recibido ni la mitad de odio"

La violencia machista afecta a todos los ámbitos de la sociedad y las redes sociales no son una excepción. Carla Doyle tiene más de 50.000 seguidores en Instagram y lo ha sufrido, pero cree que la discriminación por razón de género se ceba especialmente con las streamers, las chicas que retrasmiten en directo a través de sus perfiles. En el programa Objetivo Igualdad hemos hablado con ella para conocer en primera persona la situación de las mujeres que se dedican al mundo de internet.

“"Si no haces lo que te piden te comienzan a insultar”“

Desde su punto de vista hay tres tipos de hombres jugando online: los que juegan normal, los que protegen en exceso a la jugadora y los que le piden que adopte un rol de apoyo en vez de uno de líder o atacante: “Si no lo haces, se salen de la partida o te comienzan a insultar”, explica.

Una presión extra que muchas veces repercute de forma negativa en su partida e, incluso, empuja a algunas a apartarse de este mundo . “Hay muchas chicas a las que les gustaría hacer streaming de videojuegos y no lo hacen porque no les apetece el escarnio público ”, nos asegura Carla Doyle basándose en la experiencia de algunas de sus amigas.

Cuestionadas y desautorizadas

Ella es diseñadora de videojuegos y creadora de contenido en redes sociales desde 2018. Con su discurso en redes sociales intenta normalizar que a las mujeres nos gustan cosas que tradicionalmente se han identificado con aficiones masculinas. Sin embargo, la criticaron y juzgaron por ello.

Comenzó a percibir machismo en redes sociales al subir Tiktoks relacionados con videojuegos y animes. Muchos usuarios la cuestionaron. “Tú no has visto anime en tu vida” o “estás hablando de videojuegos porque ahora está de moda" son algunos de los comentarios que recuerda. “Estoy completamente segura de que, si hubiera sido un hombre, no hubiese recibido ni la mitad de odio”, dice con impotencia.