La entrada de 2023 ha traído consigo el recrudecimiento de la guerra del agua, que había quedado soterrada durante los últimos años. Entre los contendientes, Gobierno, comunidades del mismo y de distinto signo político, agricultores y ecologistas, enfrentados por el trasvase Tajo-Segura. El nuevo plan hidrológico que prepara el Ministerio de Transición Ecológica prevé un aumento progresivo del caudal ecológico del Tajo, lo que reduciría la cantidad de agua que recibiría la "Huerta de Europa", la fértil zona agrícola de Alicante, Murcia y Almería.

Este cambio en el caudal supondría "herir de muerte a una de las infraestructuras más importante del Levante", denuncia Fernando Costa, de la Comunidad de Regantes de Totana, en Murcia. Él, "hijo y nieto" de agricultores, como se define, participará en la concentración que este miércoles reunirá a regantes de todo el sureste español frente a la sede del Miteco, en Madrid.

Reclaman que el Gobierno dé marcha atrás en su plan, que implicaría una reducción del 50% de los cultivos y la pérdida de 15.000 empleos en la zona afectada, según estima el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Por su parte, desde la cartera que dirige Teresa Ribera defienden la necesidad de aumentar el caudal ecológico para cumplir con cinco sentencias del Tribunal Supremo que así lo reclaman, y también para afrontar una situación de sequía que será cada vez más común con el cambio climático.

La guerra del agua es también una lucha territorial entre la cuenca que da agua y la que la recibe. Castilla-La Mancha, con un Gobierno socialista, ha hecho de su oposición al trasvase un caballo de batalla en los últimos años, mientras que la Comunidad Valenciana, del mismo signo político, se ha enfrentado directamente al el Ejecutivo central e incluso ha unido fuerzas con la Región de Murcia, en manos del PP, para oponerse al cambio legal.

De fondo subyace además la problemática de la falta del agua y el dilema de si será posible mantener el regadío, que ha ido en aumento en los últimos años, en un clima más seco y cálido. "No hay agua que trasvasar", resume Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, quien asegura que "lo que hay que hacer es ponerle una fecha de caducidad y eliminar el trasvase".

"El Tajo es un río maltratado" , apunta Martín Barajas. Está embalsado hasta su entrada en Portugal, el trasvase en su cabecera lo priva de buena parte de su caudal en el tramo alto, se ve afectado por la "explosión del regadío" en el tramo medio, entre Aranjuez y Talavera de la Reina, y está contaminado por "depuradoras viejas que no funcionan bien", como algunas de Madrid, que provocan los conocidos episodios de espumas blancas.

Esta organización cree que el cambio en el plan responde a las exigencias de Castilla-La Mancha y hablan de "intromisión política" en un tema que "debería estar en manos de los expertos". El presidente de esta comunidad, Emiliano García Page, ha insistido en que "no tiene sentido mantener un sistema que mande agua de la España seca a una más seca", a lo que Espinosa contesta que "no tenemos un problema de agua, hay una España húmeda y una España seca, lo que hay que hacer es una distribución equitativa y equilibrada" .

“"Un caudal de 8,6 implica que no va a haber agua del trasvase para regar. Se están cargando el trasvase Tajo-Segura por la puerta de atrás"“

"Un caudal de 8,6 implica que no va a haber agua del trasvase para regar. Se están cargando el trasvase Tajo-Segura por la puerta de atrás", critica Ramón Espinosa, secretario técnico de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante. Solo quedará agua, señalan desde ASAJA, para consumo humano.

Desalación, más embalses, optimizar el agua o reducir el regadío

El trasvase, una de las mayores obras hidrológicas jamás llevadas a cabo en España, ha permitido crear desde que comenzó a funcionar en 1979 una rica economía agraria, que genera 70.000 empleos directos y 30.000 indirectos, según ASAJA, y que exporta alrededor de la mitad de la producción a Europa. Por ello, los regantes miran con "miedo" a un futuro sin agua, según reconoce Costa, que cree que deberá renunciar a buena parte de sus parcelas en los próximos años si se consuma el recorte del trasvase.

La alternativa, según ha defendido el Gobierno, es la desalación, mediante la cual se extrae el agua del mar y se transforma para convertirla en agua de riego. Teresa Ribera ha señalado que el plan hidrológico incluye una inversión hasta 2027 de 1.100 millones de euros para Murcia, 540 millones para Alicante y 44 para Almería, destinados predominantemente a aumentar la capacidad de las desaladoras existentes, conectarlas entre sí, y así compensar la reducción del agua del trasvase.

Para los agricultores, no obstante, "el agua desalada no es una alternativa en ningún caso", ya que su precio "multiplica por 12" el del agua del trasvase, pasando de 0,12 euros el metro cúbico a 1,3, según Espinosa. La desalación tiene otros inconvenientes, coinciden también ecologistas y expertos, como la salmuera que genera, o el alto consumo energético.

Ruiz Sinoga considera que la solución pasa por "optimizar los recursos hídricos" en la agricultura, que consume el 70% del agua, mediante la digitalización, tecnificación y el uso de agua regenerada, procedente de las depuradoras. "El problema no es la sequía, es el déficit hídrico", o dicho de otra manera, "estamos consumiendo por encima de nuestra disponibilidad de recursos".

Según Martín Barajas, el problema es el exceso de regadío, que en nuestro país ocupa 41, millones de hectáreas -más aún con el ilegal-, cuando "España aguanta de una forma renovable 3 o 3,2 millones de hectáreas, no más". Denuncia que a pesar del estrés hídrico, se ha ido expandiendo incluso en cultivos tradicionalmente de secano, como el olivo, la viña o la almendra, especialmente en Castilla-La Mancha.

Los agricultores defienden, por su parte, que no quieren expandir el regadío, sino mantener el que existe, y que ya han aplicado técnicas modernas de riego en la zona afectada. Espinosa asegura que, si el cambio climático traerá menos lluvias, "no tiene ningún sentido tener que desembalsar más agua y enviar más agua a Portugal", y propone, en cambio, construir más embalses y más infraestructura para el trasporte del agua a las zonas secas. Todos coinciden en que no hay una solución única para un problema que se espera que marque buena parte de la agenda política y mediática en este año electoral.