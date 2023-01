12:00

Entrevista a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente

La Generalitat Valenciana y el gobierno de la Región de Murcia han anunciado que presentarán alegaciones contra el proyecto de real decreto sobre el trasvase Tajo-Segura que estudia el Consejo de Estado. Consideran que el Gobierno no está cumpliendo lo acordado. Concretamente, echan en falta una claúsula que establecía que, a partir de 2025, se revisaría el estado de la cuenca del Tajo y, en función de la situación hidrográfica, se subiría o no la reserva ecológica. Además, los regantes advierten de que el precio del agua desalada se ha triplicado.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirma que "la propuesta de que la aplicación progresiva se sometiera a una evaluación no fue aceptada con carácter general" por todas las cuencas, por lo que no se aplica. Asegura que los caudales se hacen coincidir con "la capacidad de incremento del agua desalada" y recuerda que hay cinco sentencias del Tribunal Supremo que se deben cumplir. En este sentido, hace referencia a la sequía que afecta a todas las cuencas, algo que obliga a hacer restricciones. Con todo, asegura que van a seguir dialogando con los sectores afectados y que se ha planteado el desarrollo de ayudas que no necesriamente vayan ligadas a períodos extraordinarios de sequía, sino que se puedan activar según las circunstancias.