Los enfermeros británicos dan un últimatum al Gobierno en su segunda jornada de paros

El sindicato británico de enfermeros ha protagonizado su segunda jornada de paros este martes y ha lanzado un ultimátum al Gobierno de Rishi Sunak para que atienda sus reivindicaciones salariales para evitar que anuncie una nueva huelga en enero. Reino Unido vive un frenético mes de diciembre con huelgas masivas a las que se van sumando distintos sectores.

El Royal College of Nursing (RCN) ha dado al Gobierno 48 horas desde el final de la huelga de este martes para responder antes de que anuncie nuevas fechas de paros. Además, el personal de ambulancias de Inglaterra y Gales se incorpora a la huelga el miércoles y el 28 de diciembre, por lo que los pacientes, salvo los más graves, tendrán que desplazarse hasta los distintos hospitales por sus propios medios.

Otros grupos de trabajadores siguen planteándose nuevos paros, como los maquinistas de 15 compañías ferroviarias británicas, que se sumarán a la huelga el 5 de enero. Según el sindicato Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF), la huelga "paralizará los servicios en las líneas afectadas".

La huelga de enfermeros, a la que acuden hasta 100.000 empleados, no tiene precedentes en los 106 años de historia del RCN. Desde el sindicato aseguran no tener otra opción ante el vertiginoso aumento del coste de la vida en Reino Unido, que deja a los trabajadores con dificultades para llegar a fin de mes.

La razón es compartida por los diversos sectores que han acudido a la huelga,como el transporte o la enseñanza. Se convierten en los paros más largos que ha vivido Reino Unido en 10 años. Desde el Ejecutivo de Sunak han asegurado estar estudiando la introducción de una nueva legislación antihuelga el año que viene, que podría incluir la prohibición de paros en sectores clave.