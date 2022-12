Los enfermeros de Reino Unido se suman este jueves a la ola de huelgas que sacude al país en los últimos días. Es la primera vez que este colectivo, apoyado con el sindicato Royal College of Nursing (RCN, en inglés) participa en una huelga nacional de este calibre, en la que solicitan una subida salarial. Las protestas en diversos sectores, como el transporte ferroviario, los aeropuertos o los servicios de correos, amenazan al país desde que el Gobierno anunciara una subida de impuestos y recortes en gastos, a la vez que afirmaba que Reino Unido se encontraba en “recesión”.

El sindicato Royal College of Nursing (RCN, en inglés) reclama una subida salarial de un 5 % por encima del Índice de Precios al Consumo Minorista (RPI, en inglés), que suele guiar negociaciones colectivas y que en noviembre alcanzó el 14 % (frente al 10,7 % el Índice de Precios al Consumo). En julio, los médicos de la sanidad pública en Inglaterra y Gales recibieron un incremento del 4,5 % y el resto de la plantilla de un 4,75 %.

““The NHS is in a crisis, the nursing profession can’t take any more, our loved ones – your parents, children, friends and relatives – are the ones at stake here."



On the eve of the first #RCNStrike, @patcullen9 sets out why this action is the only option.#FairPayForNursing pic.twitter.com/CBnwmcDTWr“