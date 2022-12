El líder del PSC, Salvador Illa, ha defendido una consulta de autogobierno en Cataluña en caso de que los partidos catalanes lleguen a un acuerdo, pero en ningún caso, ha dicho, será de "autodeterminación" como pide el independentismo. Para el PP, esta propuesta va en "camino" hacia un referéndum, tal y como pide ERC, partido que ha celebrado que la propuesta de Illa es "una buena noticia".

En una entrevista en El Confidencial, el también exministro de Sanidad ha respondido sobre si habrá una consulta en Cataluña después de que ERC haya fijado en su hoja de ruta el referéndum y un 55% de los votos para lograr la inependencia: "Si fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña, estoy de acuerdo con esa consulta y me parecería bien. En ningún caso una consulta para una ruptura, para la autodeterminación".

"No veo inmediata esta consulta, pero puede ser objeto de discusión. En todo caso, en el PSC nunca vamos a estar por una consulta rupturista. No, no, ahí no vamos a estar. Pero una consulta para ratificar un acuerdo al que hayamos podido llegar los partidos políticos catalanes es una opción que entra en el marco de posibilidades que nosotros contemplamos", ha apuntado.

“Si fruto del diálogo entre catalanes se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Cataluña, estoy de acuerdo con esa consulta. En ningún caso con una consulta para la autodeterminación.



Por otra parte, Illa ha aplaudido la "generosidad", que no "ingenuidad", del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reformar el Código Penal (con modificaciones del delito de sedición y malversación, por los que fueron condenados los líderes del 'procés'), pero ha avisado al independentismo de que "no habrá autodeterminación".

En línea con el aviso que dio el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a ERC este martes, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado en el Congreso de los Diputados: "Con un Gobierno de Pedro Sánchez, con un Gobierno presidido por el Partido Socialista nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo ni de forma regular ni irregular". La ministra ha defendido que la propuesta de Illa no se refiere a un referéndum: "Una consulta para ratificar un acuerdo al que hayamos podido llegar los partidos políticos catalanes es una opción que entra en el marco de posibilidades que nosotros contemplamos".

El PP desconfía de que el PSOE diga que no habrá referéndum El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha “lamentado” que España está “ante las puertas de otro hecho disparatado” tras la reforma de la sedición y la malversación, ya que cree que los próximos pasos del Gobierno serán “derogar” como delitos la convocatoria de un referéndum y la autorización de fondos públicos para el mismo para después convocar uno. “Yo tengo pocas dudas, porque miembros del Gobierno han dicho que les parece bien que se pueda celebrar un referéndum en Cataluña”, ha asegurado ante los medios de comunicación, donde ha asegurado que la situación es “crítica” y ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones ante esta “deriva separatista”: “Todo lo que está ocurriendo no está validado por las urnas y los españoles tienen que hablar de forma inmediata”. Una situación "insólita", ha añadido, que "ni el independentista más ambicioso pensaría que iba a llegar". También el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha señalado que la propuesta de Illa "apunta algo" en "el camino" hacia un referéndum. Bravo ha desconfiado de que el PSOE diga que no va a haber una votación sobre la independencia y ha hecho hincapié en las palabras de la portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, que este martes quitó importancia a la negativa de Moncloa a un referéndum en Cataluña al estar acostumbrados a que les contesten que 'no' al principio.