Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han insistido este martes en la retirada de la propuesta Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau), pese a lo cual el Ministerio de Educación ha manifestado su intención de "pelear" para que no abandonen las mesas de negociación y sigan trabajando en su diseño.

En la Conferencia Sectorial que se ha celebrado este martes, se ha corroborado la decisión acordada a principios de mes entre el Ministerio y 15 comunidades de aplazar un año hasta 2028 la aplicación de la futura Ebau con el doble objetivo de lograr el máximo consenso posible y dar más tiempo a docentes y alumnos a asimilar los cambios del nuevo enfoque, menos memorístico y más competencial.

Solo Castilla y León y Madrid no apoyaron entonces el aplazamiento al defender una prueba única para todo el territorio nacional, una idea que comparten también Murcia, Galicia y Andalucía.

Bar Cendón ha recordado que el PP tampoco hizo una prueba única durante el Gobierno de Mariano Rajoy. "No se hizo –ha razonado– porque es inviable jurídicamente", pues hay una sentencia del Constitucional de 2007 que así lo declara; además no es posible porque hay 17 curriculums distintos y "rompería el concepto de distrito único (la libertad de matricularse en cualquier universidad)".

En un receso de la reunión, presidida por la ministra Pilar Alegría, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón , ha descartado empezar de cero como piden los territorios del PP por distintas razones: "¿Qué hacemos con todo lo avanzado?. ¿Le explicamos a la gente que ha estado trabajando en esto que no ha servido para nada?. ¿Serviría ello para alcanzar un consenso?".

Por otro lado, debido al aplazamiento un año de la nueva EBAU, que previsiblemente estará completamente implantada en junio de 2028, cuando entre en vigor el primer año de transitoriedad, en 2024, "no habrá la prueba de madurez que inicialmente se había pensado, sino que se mantendrá el modelo de la actual fórmula materia-examen".

No habrá prueba de madurez en 2024

Las comunidades del PP rechazan el modelo de Ebau

Al término de la reunión, el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, ha recalcado que "ellos podrán seguir trabajando, pero no van a seguir trabajando con nosotros: No vamos a ser copartícipes de una prueba que no arregla el problema fundamental, que es la igualdad de oportunidades de los alumnos en España".

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez, ha dicho que el examen propuesto "solo está suscitando críticas no solo desde la perspectiva política, sino desde colectivos de profesores, profesionales e instituciones culturales de primerísimo nivel, como la RAE u otras academias vinculadas con asignaturas que se devalúan absolutamente como la Filosofía, la Historia o las lenguas”.

Por su parte, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha reiterado su petición de retirada del proyecto y que "entre todos nos sentemos a hablar de cómo se puede implementar una prueba única para todo el territorio nacional, dado que existe un distrito universitario único": "No queremos ser cómplices de un proyecto que ahonda más en las diferencias del sistema educativo y universitario".