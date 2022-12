El Ministerio de Educación estudia aplazar un año la nueva EBAU para "alcanzar el mayor consenso posible". Plantea rebajar el peso del nuevo examen de madurez académica que había propuesto incorporar en la misma, de modo que en lugar de representar un 75% de la nota pase a suponer un 60%, según fuentes de este departamento.

La nueva prueba pasaría a celebrarse en junio de 2028 en vez de en junio de 2027, como estaba previsto originalmente. La decisión llega después de que este viernes 15 de las 17 comunidades -todas menos Madrid y Castilla y León- plantearan esta prórroga durante una reunión técnica celebrada en la sede del ministerio.

Está previsto que el aplazamiento sea oficial en la próxima Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará el 13 de diciembre. La propuesta inicial de la nueva EBAU fue presentada el pasado mes de julio por la ministra Pilar Alegría y estaba previsto que los cambios de la nueva evaluación empezaran a introducirse paulatinamente en junio del 2024. Además, el Ministerio tenía pensado realizar entre abril y junio del próximo año una prueba piloto de la nueva prueba de acceso a la Universidad.

El PP no participará en más reuniones sobre la Ebau

Tras la reunión, el PP ha anunciado que no participará en más encuentros con el Ministerio de Educación para tratar la nueva Ebau, ya que reclaman que sea una prueba única para toda España "que garantice la igualdad de oportunidades".

La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, ha subrayado que los gobiernos autonómicos del partido "siempre han acudido con espíritu constructivo" a las reuniones convocadas por el Ministerio para tratar esta cuestión. No obstante, ha lamentado que ninguna de las reivindicaciones "de peso" que han formulado, y que considera necesarias para "no devaluar" el sistema de acceso a la Universidad, han sido atendidas. Ha recordado además que no comparten el sistema que plantea el Ejecutivo, que "ha recibido multitud de críticas".

El PP ha advertido de que la ministra Pilar Alegría "quiere una prueba centrada en un ejercicio general de madurez que sea fácil de aprobar (con una ponderación del 60%), en la que se incluirán todas las materias lingüísticas, Historia de España e Historia de la Filosofía; además de un ejercicio sobre la materia de modalidad elegida por el alumno, que supondrá el 40% restante"