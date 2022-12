'Historia gráfica de la Guerra Civil' rescata las viñetas de la contienda

Kin,Bagaría o Carnicero fueron algunos de los viñetistas que durante la Guerra Civil usaron su arte como balas para animar a su bando y menoscabar al contrario, un material que debido a su delicado soporte, periódicos y revistas no se ha vuelto a ver hasta ahora gracias al libro Historia gráfica de la Guerra Civil (RBA).

Como si de dos hormigas se tratase, Jordi Riera y Jaume Capdevila, dibujante conocido como "Kap", han pasado "bastantes" meses de su vida rescatando las viñetas que protagonizaron el día a día de la contienda, tres años (1936-1939) en los que las viñetas fueron otro tipo de "armas" para que ambos bandos comunicaran sus consignas e influyeran a la población su razón y sobre la sinrazón del contrario.

Un periodo este, ha contado Capdevila a EFE, en el que creció la cantidad de publicaciones, así como el interés de la población en leerlas.

Viñetas que no se han visto en 90 años

Precisamente por eso, no han llegado a nuestros días, como así lo han hecho los carteles, porque al ser viñetas que se publicaban en periódicos o revistas, "material muy delicado", la gente no lo valoraba y una vez leídas al día siguiente este papel servía para "envolver el bocadillo o para ponérselo debajo de la ropa y no pasar frío".

Así que estas "maravillas gráficas" que reúne este libro (publicado por RBA) han estado "durmiendo en el sueño de los justos", ha agregado Riera, y la mayoría de ellas no se "habían visto desde que se publicaron".

Y buscando ambos encontraron "rarezas de diseño y trazo" y otras que les interesaron por lo que decían: "Lo que hemos hecho ha sido potenciar mucho la parte gráfica y la parte contextual y dar pistas para que el lector de hoy en día entienda esta parte de la historia", ha matizado el artista plástico y divulgador del cómic.

Según ha alertado Capdevila, hay que tener en cuenta que en el momento en el que se hicieron estas viñetas se trataba de una información que quería "modificar la manera de pensar a la gente" y por eso, sea del bando que sean, "hay que tener en claro que es propaganda de guerra también y por eso son mentiras con talento".