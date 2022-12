La icónica compañía catalana de teatro cómico y gestual El Tricicle se despidió de los escenarios este domingo tras 43 años de trayectoria. La última parada del show tuvo lugar en el Gran Teatre del Liceu, al que se acercaron numerosas caras conocidas como Xavi Hernández, Joan Manuel Serrat, Cayetana Guillén Cuervo, Judit Mascó, Boris Izaguirre o Andreu Buenafuente.

El Tricicle anunció su despedida en 2018 e ideó una gira por toda España con el nombre de “Hits”. Sin embargo, esta serie de actuaciones, que debían terminar en el Coliseum, se vieron suspendidas por el confinamiento durante la pandemia. Tras el parón, los catalanes decidieron retomar el espectáculo, pero esta vez sobre un escenario de lujo, el Liceu. Además, añadieron cinco funciones bajo el título de “Hits-Chimpum!"

El pase de despedida de Joan Gràcia, Paco Mir y Carles Sans, los tres integrantes del Tricicle, alcanzó el sold- out. Los cómicos recibieron el apoyo de multitud de rostros conocidos, compañeros de profesión y amigos que no quisieron perderse esta histórica función.

El Tricicle, los protagonistas del día

En una entrevista con EFE, el Tricicle bromeaba la semana pasada con el escenario de lujo de su despedida:

“"Si te casas, hazlo en la Catedral. Y si te separas, como es nuestro caso, hagámoslo en el Liceu", afirmó Carles Sans.“

"Nadie nos obliga a separarnos del mismo modo que nadie nos obligará a no volver, pero creemos que estamos en un momento vital en el que a cada uno de nosotros quizás nos toca hacer otras cosas", apuntaba Joan Gràcia, sin cerrar del todo la puerta a un regreso: "El hecho de que nos despidamos no quiere decir que un día no podamos hacer algo puntualmente".

De todas maneras, Gràcia está convencido de que ahora es el momento de separarse, porque "es mejor retirarte cuando llenas teatros que cuando ves que tu público empieza a bajar".

"Hace tiempo que buscamos un poco de aire fuera de la compañía porque 40 años son muchos años y puede ser muy endogámico -sentenciaba por su parte Mir-. Sacar de vez en cuando la cabeza y descubrir más gente y otras maneras de hacer ha alimentado al propio Tricicle a lo largo de los años".