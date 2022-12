Un fósil "olvidado" adelanta el origen de los lagartos a 35 millones de años

Un fósil que lleva desde los años cincuenta en el Museo de Historia Natural de Londres ha demostrado que los lagartos modernos se originaron hace 35 millones de años, en el Triásico tardío y no en el Jurásico medio como se pensaba.

El fósil se había encontrado, junto con otros en una cantera en Gloucestershire, al suroeste de Inglaterra, en la década de los cincuenta cuando no existía la tecnología necesaria para exponer sus rasgos contemporáneos.

“An unearthed #fossil may date the world’s oldest living lizard to the late Triassic period, 35 million years older than current estimates. #phylogenetics https://t.co/zGStcWYKTW pic.twitter.com/C0Iht5uFGZ“