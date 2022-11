L'Audiència provincial fa oficial l'absolució de Cursach i altres 14 implicats en el cas

"Anticip oralment el pronunciament d'absolució respecte de les següents persones: Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert..." Aquestes són les paraules amb què Samantha Romero, presidenta del Tribunal del Cas Cursach, ha fet oficial l'absolució del magnat de l'oci nocturn i el gruix dels acusats.

Avui la Fiscalia i les acusacions particulars han retirat tots els càrrecs durant la presentació dels seus escrits de conclusions. El perquè d'aquestes absolucions cal cercar-lo a la controvertida i tensa instrucció del cas per la qual seran jutjats, en una causa paral·lela el jutge Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán i una sèrie de policies que hi participaren.

Dos policies locals, continuaran imputats

Totes les parts han considerat que no existeix prova suficient o signe incriminatori per a mantenir l'acusació, a excepció de l'advocat que representa al local Sa Trobada. Dels 17 acusats, només 2 policies locals queden processats, Josep Mayans i Gabriel Mayol, als quals aquesta acusació particular imputa un delicte de coaccions.

La instrucció ha planat sobre tot el judici que va valdre l'ingrés en presó preventiva de desenes de policies o del mateix Cursach que hi ha estat tretze mesos. Avui el fiscal, Juan Carrau, ha dit que aquelles ordres de presó també seran investigades.